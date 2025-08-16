Decisão comercial, diz CEO da Chilli Beans sobre não usar dólar com a China

Caito Maia, CEO da Chilli Beans, disse que a decisão da empresa de suspender o uso do dólar em negociações com fornecedores chineses é apenas comercial.

O que aconteceu

Maia afirmou que viu uma oportunidade de negócio. "Gostaria de deixar muito claro que foi uma decisão absolutamente comercial. A gente viu uma oportunidade de reduzir o custo de importação. Um produto como esse [mostra os óculos], por exemplo, ia sair mais caro. Um produto como esse ia diminuir a margem, e a gente ia ter que repassar isso para o consumidor, gerando inflação", diz, em vídeo publicado nas redes sociais.

CEO negou que a decisão tenha motivação política. "Não leve em momento algum para o lado político, e, sim, para o lado comercial. Meu velho, meu guerreiro, minha guerreira, olhe para o seu negócio. Não gaste energia com o que está fora. Gaste energia com o que está na sua mão", explicou.

Decisão é indicativo do futuro, segundo empresário. "A gente está antecipando o futuro mesmo. Nesse mundo maluco que está acontecendo, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu não vou deixar de perder oportunidade agora de fazer as coisas mudarem e seguir em frente", afirmou.

Entenda anúncio

O CEO da Chilli Beans anunciou no último dia 10 que deixaria de utilizar o dólar com fornecedores chineses. A empresa passará a adotar o renminbi, moeda oficial da China, em meio à guerra comercial do país com os EUA.

Segundo Caito, a mudança já resultou em ganhos significativos para a empresa. Com a decisão, a Chilli Beans busca promover uma parceria comercial mais direta e favorável com o mercado chinês, explicou à revista Exame.

Ele afirmou que a mudança não é pontual. "De forma alguma é uma estratégia pontual. Queremos continuar mantendo esta prática. A ideia é que o uso do dólar não volte nunca mais".