Topo

Economia

Questionado sobre Eduardo, Alckmin diz lamentar trabalho de 'maus brasileiros' contra o país

Governo tem buscado abrir canais de diálogo para negociar a tarifa de 50% imposta pelos EUA - Júlio César Silva/MDIC
Governo tem buscado abrir canais de diálogo para negociar a tarifa de 50% imposta pelos EUA Imagem: Júlio César Silva/MDIC

Rodrigo Viga Gaier;

16/08/2025 12h47

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse hoje que lamenta que brasileiros trabalhem "contra o interesse do país" ao ser questionado sobre o encontro do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent.

"(Quero) lamentar que maus brasileiros trabalhem contra o interesse do país e, aliás, de maneira injusta", disse Alckmin a jornalistas.

O parlamentar afirmou ontem em publicação no X que havia participado de uma reunião "excelente" com Bessent em 13 de agosto, dias depois de o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ter dito que uma conversa com o secretário norte-americano agendada para o mesmo dia havia sido desmarcada.

Haddad atribuiu a decisão de Washington de desmarcar a reunião com Bessent como resultado de uma articulação de Eduardo Bolsonaro, o que o deputado negou durante a semana.

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem buscado abrir canais de diálogo para negociar a tarifa de 50% imposta pelos EUA sobre vários produtos brasileiros, mas não tem tido sucesso até o momento.

Alckmin reafirmou hoje que "não há justificativa" para a taxação implementada pelo presidente Donald Trump, que justificou a medida, entre outros pontos, à "caça às bruxas" que o ex-presidente Jair Bolsonaro, pai de Eduardo, viria sofrendo.

"Nosso trabalho é continuar o diálogo e continuar a negociação", acrescentou Alckmin. Perguntado se havia alguma reunião marcada com autoridades norte-americanas, ele disse: "Aguardem".

O ex-presidente, que é réu em julgamento no STF (Supremo Tribunal Federal) por tentativa de golpe de Estado, segue em prisão domiciliar após determinação do ministro Alexandre de Moraes na esteira de descumprimento de medidas cautelares impostas pela corte.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Economia

Alckmin pede 'resposta rápida' do Congresso para aprovar pacote do tarifaço

Questionado sobre Eduardo, Alckmin diz lamentar trabalho de 'maus brasileiros' contra o país

Brasileiro que viveu nas ruas do ABC vira referência mundial em IA

Sidney Oliveira, da Ultrafarma, e diretor da Fast Shop são soltos; entenda

Da Europa à África, Lula recorrre a aliados que compram pouco do Brasil

Correios alertam para golpe com anúncios falsos de vagas de emprego

Tarifaço não freia escalada do real, e dólar já caiu 12% neste ano

SC é o estado com menor taxa de 'desalentados' do Brasil; Maranhão lidera

INSS: 613 mil ainda não pediram ressarcimento de descontos indevidos

Vale mais a pena o Pix parcelado ou parcelar no cartão de crédito? Confira

UOL tem 8 vencedores no prêmio 100 +Admirados Jornalistas Brasileiros 2025