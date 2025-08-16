Questionado sobre Eduardo, Alckmin diz lamentar trabalho de 'maus brasileiros' contra o país

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse hoje que lamenta que brasileiros trabalhem "contra o interesse do país" ao ser questionado sobre o encontro do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent.

"(Quero) lamentar que maus brasileiros trabalhem contra o interesse do país e, aliás, de maneira injusta", disse Alckmin a jornalistas.

O parlamentar afirmou ontem em publicação no X que havia participado de uma reunião "excelente" com Bessent em 13 de agosto, dias depois de o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ter dito que uma conversa com o secretário norte-americano agendada para o mesmo dia havia sido desmarcada.

Haddad atribuiu a decisão de Washington de desmarcar a reunião com Bessent como resultado de uma articulação de Eduardo Bolsonaro, o que o deputado negou durante a semana.

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem buscado abrir canais de diálogo para negociar a tarifa de 50% imposta pelos EUA sobre vários produtos brasileiros, mas não tem tido sucesso até o momento.

Alckmin reafirmou hoje que "não há justificativa" para a taxação implementada pelo presidente Donald Trump, que justificou a medida, entre outros pontos, à "caça às bruxas" que o ex-presidente Jair Bolsonaro, pai de Eduardo, viria sofrendo.

"Nosso trabalho é continuar o diálogo e continuar a negociação", acrescentou Alckmin. Perguntado se havia alguma reunião marcada com autoridades norte-americanas, ele disse: "Aguardem".

O ex-presidente, que é réu em julgamento no STF (Supremo Tribunal Federal) por tentativa de golpe de Estado, segue em prisão domiciliar após determinação do ministro Alexandre de Moraes na esteira de descumprimento de medidas cautelares impostas pela corte.