UOL tem 8 vencedores no prêmio 100 +Admirados Jornalistas Brasileiros 2025

Da Redação

15/08/2025 12h12

Oito jornalistas do UOL são vencedores do prêmio +Admirados Jornalistas Brasileiros 2025: Jamil Chade, José Paulo Kupfer, Juca Kfouri, Leonardo Sakamoto, Lúcia Helena de Oliveira, Paulo Vinícius Coelho (PVC), Reinaldo Azevedo e Ricardo Kotscho.

Os jornalistas premiados do UOL atuam em áreas diversas — esporte, política, economia, internacional e saúde —, reforçando o compromisso da empresa com um jornalismo plural e de qualidade.

Organizado pela publicação Jornalistas&Cia, o prêmio reúne indicações de profissionais de comunicação de todo o Brasil e reconhece aqueles que se destacam em diferentes áreas de atuação. A edição deste ano, que aconteceu dez anos após a última, registrou recorde histórico de votação, com quase 30 mil eleitores apenas na segunda fase.

