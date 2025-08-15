Topo

Economia

Alvos do 'tarifaço' têm mais de 90% das exportações direcionadas aos EUA

EUA limitaram a tarifa em 10% para 12 dos 30 produtos mais comprados do Brasil - Getty Images
EUA limitaram a tarifa em 10% para 12 dos 30 produtos mais comprados do Brasil Imagem: Getty Images

Alexandre Novais Garcia

Do UOL, em São Paulo (SP)

15/08/2025 05h30

O tarifaço sobre as exportações brasileiras ameaça produtos que têm os EUA como o destino de mais de 90% de suas vendas internacionais. A dependência foi apresentada pelo Icomex (Indicador de Comércio Exterior), da FGV (Fundação Getulio Vargas), que alerta para os desafios ocasionados pela taxação e demonstra preocupação com os gastos originados pela sobretaxa.

O que aconteceu

Entre os 30 produtos mais exportados aos EUA, 18 serão sobretaxados. A cesta de 30 itens corresponde a 65,3% das vendas destinadas aos norte-americanos entre janeiro e julho deste ano e somam 7,8% do total das exportações do Brasil. A lista de exceções ao tarifaço abrangeu 12 deles.

Relacionadas

Lula lança pacote contra tarifaço e diz que EUA tratam inimigo como demônio

Haddad: Brasil sofre sanção dos EUA 'por ser mais democrático que agressor'

Reintegra e compra de produtos: as medidas de ajuda a afetados por tarifaço

Aço, madeira e sebo animal são os mais prejudicados. O estudo da FGV considera a participação dos norte-americanos nas compras de madeira de coníferas perfilada (98%), sebo de bovinos, ovinos e caprinos (97,3%) e semimanufaturados de ligas de aço (96,1%). Os itens representam mais de 4% das exportações nacionais para os Estados Unidos.

Concentração é entrave até mesmo para os contratos já firmados. Fernando Sette Júnior, economista e professor de relações internacionais, afirma que o cenário reduz as margens de lucro e pode inviabilizar vendas já firmadas. "A logística, a adequação regulatória e a renegociação contratual geram custos adicionais", avalia ele.

Relação das tarifas adicionais conta com quase 700 exceções. A cobrança inicialmente estabelecida em 10% foi limitada a 694 produtos nacionais, como a celulose, as castanhas, os produtos de aviação e o suco de laranja. Segundo a Amcham Brasil (Câmara Americana de Comércio para o Brasil), 43,4% das exportações brasileiras aos EUA foram poupadas. Os demais setores foram taxados em 50%.

Entre os mais dependentes, aeronaves se livraram da taxa extra. O setor tem os Estados Unidos como principal parceiro, com 91% das exportações destinadas àquele mercado. Os produtos, que aparecem entre as exceções, respondem por 2,76% do total das vendas nacionais aos EUA, segundo o levantamento.

Dependência dos EUA dificulta a abertura de novos mercados. A concentração das vendas de alguns produtos complica a diversificação das parcerias comerciais. "Não há alternativas imediatas de destino com o mesmo porte de compra dos Estados Unidos", diz Sette. Lia Valls, pesquisadora associada do Ibre (Instituto Brasileiro de Economia, ligado à FGV), observa que o ingresso em novos países é ainda mais difícil para os exportadores de menor porte.

Para algumas empresas deve ser possível diversificar mercados. Para as pequenas, especialmente, é muito difícil. No comércio exterior, não é tão simples você entrar em um novo mercado. Existem as certificações de qualidade e você tem que conquistar a confiança de um novo cliente. Não é um processo assim tão rápido.
Lia Valls, pesquisadora do Ibre/FGV

Socorro do governo

Governo assinou Medida Provisória para auxiliar exportadores afetados pelo "tarifaço" - Ricardo Stuckert/PR - Ricardo Stuckert/PR
Governo assinou Medida Provisória para auxiliar exportadores afetados pelo "tarifaço"
Imagem: Ricardo Stuckert/PR

Plano de contingência é visto como positivo, mas insuficiente. Os especialistas em comércio exterior avaliam que as medidas apresentadas para socorrer os exportadores têm caráter temporário e não beneficiam igualmente todos os setores. "É uma medida de alívio. Precisamos ver como ela vai efetivamente ser operacionalizada", afirma Valls. "O pacote anunciado pelo governo tem caráter parcial e setorial", complementa Sette.

Abrangência limitada dos auxílios setoriais gera dúvidas. Voltado especialmente para pequenas e médias empresas, o pacote não socorre todos os segmentos afetados pelas tarifas norte-americanas. "Enquanto alguns exportadores terão condições de amortecer a perda de competitividade, outros precisarão absorver o choque sem uma proteção imediata", avalia Sette.

Custos do tarifaço são apontados como desafio econômico. Além da ajuda do Planalto, outros impactos são previstos. "Há custos adicionais relevantes, que podem perdurar mesmo com apoio governamental", diz Sette. Ele lista entre os desafios os gastos extras com logística, a menor entrada de dólares no Brasil, a adequação regulatória com certificações na busca por novos mercados e o risco reputacional em meio a cancelamentos e atrasos.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Economia

Calendário de pagamentos do Auxílio Gás: veja data do repasse em agosto

4º lote de restituição do IRPF: veja quando serpa nova rodada de pagamentos

Saque-aniversário do FGTS 2025: veja todas as datas de liberação

Salário mínimo em 2025: saiba qual é o valor atual do piso brasileiro

Alvos do 'tarifaço' têm mais de 90% das exportações direcionadas aos EUA

Tarifaço: Indústria fará nova missão aos EUA e quer propor mais exceções

Pagamentos do INSS de agosto: veja calendário com datas de depósito

Caixa faz hoje último pagamento do PIS no ano; veja quem recebe

Próximo pagamento do Bolsa Família: veja data de depósito em agosto

Azul tem prejuízo líquido ajustado de R$ 475,8 milhões no 2º trimestre

Caixa faz amanhã o último pagamento do PIS 2025; veja quem recebe