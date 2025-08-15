SC é o estado com menor taxa de 'desalentados' do Brasil; Maranhão lidera

Santa Catarina é o estado do Brasil com a menor taxa de desalentados do Brasil, apenas 0,3%, contra 9,3% do Maranhão, estado que lidera a estatística. Os números são do IBGE e medem o número de pessoas que gostariam de trabalhar, mas desistiram de procurar emprego.

O que aconteceu

O índice de desalentados é referente ao segundo trimestre de 2025. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do IBGE, divulgada hoje.

O percentual de desalentados do país no segundo trimestre de 2025 foi de 2,5%. Maranhão (9,3%), Piauí (7,1%) e Alagoas (6,9%) reúnem os maiores percentuais de desalentados, enquanto os menores estão em Santa Catarina (0,3%) e Mato Grosso do Sul (0,8%). A seguir, aparecem Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e São Paulo, todos com 0,9%.

O total de desalentados em SC diminuiu em duas mil pessoas entre o primeiro e o segundo semestre de 2025. O número foi de 15 mil desalentados para 13 mil.

O que são desalentados

Segundo definição do IBGE, desalentados são pessoas que gostariam de trabalhar e estariam disponíveis, porém não procuraram trabalho por acharem que não encontrariam. Vários são os motivos que levam as pessoas de desistirem de procurar trabalho, entre eles:

não encontrar trabalho na localidade,

não conseguir trabalho adequado,

não conseguir trabalho por ser considerado muito jovem ou idoso, ou

não ter experiência profissional ou qualificação

SC com menos desempregos e taxa de informalidade

O estado de Santa Catarina também aparece na pesquisa com o menor percentual de empregados com carteira de trabalho assinada: 87,4%. Maranhão, mais uma vez, ficou com o maior percentual: 53,1%.

Entre os empregados do setor privado do país, 74,2% tinham carteira de trabalho assinada no segundo trimestre de 2025. Os maiores percentuais estavam em SC (87,4%), SP (82,9%) e RS (81,2%), e os menores no Maranhão (53,1%), Piauí (54,5%) e Paraíba (54,6%).

Outro levantamento em que SC aparece com menor taxa é em relação à informalidade. Os maiores percentuais ficaram com Maranhão (56,2%), Pará (55,9%) e Bahia (52,3%), e os menores com Santa Catarina (24,7%), Distrito Federal (28,4%) e São Paulo (29,2%). A taxa de informalidade para o Brasil foi de 37,8% da população ocupada.