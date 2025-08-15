INSS: 613 mil ainda não pediram ressarcimento de descontos indevidos

O Governo Federal informou que 613 mil aposentados e pensionistas ainda não se manifestaram para a adesão ao acordo do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

O que aconteceu

O INSS faz um alerta para que os aposentados e pensionistas que já têm direito ao ressarcimento de descontos indevidos façam a adesão ao acordo para receber o dinheiro de volta. O objetivo é garantir que todos os beneficiários vítimas da fraude possam receber o pagamento integral, corrigido pela inflação (IPCA), diretamente na conta onde recebem o benefício.

Até agora, 1.837.255 beneficiários já aderiram ao acordo, o que significa 75% dos que têm direito, e 99% deles terão recebido os valores até a próxima segunda-feira, dia 18. O processo é simples, gratuito e sem burocracia.

A contestação dos descontos indevidos pode ser feita até 14 de novembro de 2025. Mesmo após essa data, a adesão ao acordo de ressarcimento continuará disponível para quem tiver direito.

Podem firmar o acordo todos que constatarem os descontos indevidos. Para isso, é necessário também ter solicitado e não recebido um parecer das entidades associativas em até 15 dias úteis. Entram na lista dos ressarcimentos os descontos indevidos feitos entre março de 2020 e março de 2025.

Não é necessário entrar na justiça para garantir o ressarcimento dos valores. Quem já ingressou com uma ação judicial contra o INSS para reaver os descontos também pode aderir ao programa de ressarcimento. Para isso, é necessário abdicar da ação judicial e ainda não ter recebido o reembolso.

Como verificar descontos e pedir ressarcimento?

Passo 1: Abra o aplicativo do "Meu INSS" e faça o login na conta cadastrada no portal Gov.br.

Passo a passo para baixar o aplicativo Meu INSS Imagem: Reprodução

Passo 2: Na tela inicial, procure a opção "Consultar Descontos de Entidades Associativas"

Passo a passo para pedir ressarcimento de descontos indevidos na folha do INSS Imagem: Reprodução

Passo 3: Aguarde a abertura da tela com as informações

Passo a passo para pedir ressarcimento de descontos indevidos na folha do INSS Imagem: Reprodução

Na tela que aparecer, todos os descontos em folha são mostrados. Primeiro vêm o nome da associação, valor e período de descontos. Duas caixas de opção são mostradas, para que você clique em qual for o seu caso. Se você não tem nenhum desconto em folha, no lugar das informações aparecerá uma tela informando que não foram localizados registrados.

Passo 4: Insira dados e envie as informações

Passo a passo para pedir ressarcimento de descontos indevidos na folha do INSS Imagem: Reprodução

Após consultar todos os descontos e marcar se você os solicitou ou não. É necessário rolar até o final da página, onde você precisa colocar um telefone e um e-mail para contato. Segundo o INSS, com essas informações será possível acompanhar o andamento dos pedidos —além do próprio aplicativo e Central 135.

Depois que inserir os dados, é só clicar em "Enviar declaração". Uma nova tela vai se abrir com um código para você acompanhar o processo. O número é mais útil em caso de ligação para o telefone 135, já que a consulta pode ser feita diretamente no aplicativo "Meu INSS".

Não caia em golpes