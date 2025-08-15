Correios alertam para golpe com anúncios falsos de vagas de emprego

Os Correios emitiram uma nota oficial para desmentir anúncios em seu nome que prometem vagas de emprego e exigem dados pessoais e pagamento de uma taxa.

O que aconteceu

Os anúncios imitam a marca dos Correios e oferecem vagas com salários de até R$ 3.200, além de vale-alimentação e plano de saúde. O anunciante utiliza uma foto de perfil semelhante a uma bandeira do Brasil, além da logomarca dos Correios.

O conteúdo tem circulado como anúncio patrocinado em redes como Instagram e Facebook. Ele direciona para sites falsos que imitam páginas oficiais do governo, solicitando das vítimas informações pessoais, como nome, endereço, telefone e e-mail, além de um pagamento de R$ 83,44 para inscrição.

Os Correios publicaram uma nota oficial alertando sobre a fraude (veja mais abaixo). A empresa reforça que 'não está realizando qualquer processo seletivo dessa natureza'.

O que diz o anúncio:

Correios - Edital de contratação 2025 - vagas disponíveis. Recepcionista R$ 3.200; Auxiliar operacional R$ 2.900; Auxiliar de Limpeza R$ 2.759; Carteiro R$ 3.150; Jovem Aprendiz 1480. Vale Alimentação, plano de saúde, carga horária reduzida, sem experiência anterior, cadastro 100% online. Candidate-se aqui

Veja a nota dos Correios:

Anúncios falsos sobre supostos processos seletivos para vagas de emprego nos Correios têm circulado na internet, por meio de páginas e perfis patrocinados. Esses conteúdos utilizam indevidamente as marcas da estatal e do governo federal (Gov.br), e chegam a solicitar pagamento de taxas para participação, o que caracteriza fraude.

Os Correios não estão realizando qualquer processo seletivo dessa natureza. Vale ressaltar que todas as contratações de pessoal são feitas exclusivamente por meio de concurso público, com editais divulgados nos canais oficiais da empresa.

Para coibir esse tipo de conduta criminosa, os Correios já acionaram a Secretaria de Comunicação da Presidência da República e a Advocacia-Geral da União para a adoção das medidas cabíveis.

A empresa orienta que a população desconsidere esses anúncios e, em caso de dúvida, entre em contato pelos telefones 4003-8210 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-881-8210 (demais localidades), ou pelo canal Fale Conosco em www.correios.com.br.