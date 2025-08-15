Dólar cai a R$ 5,39 e Bolsa abre em queda com dados dos EUA e Trump no foco

O dólar recua hoje, negociado a R$ 5,39, acompanhando um movimento global de ajuste após a valorização da véspera, em dia marcado pela divulgação de indicadores fortes nos Estados Unidos e pela expectativa em torno do encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin no Alasca. Já o Ibovespa abre em queda, pressionado também pelo balanço fraco do Banco do Brasil.

O que está acontecendo

Às 10h23, o dólar caía 0,49%, vendido a R$ 5,391. O dólar turismo, usado por quem viaja também recua 0,21%, cotado a R$ 5,604.

O movimento de queda vem desde a abertura das negociações da moeda norte-americana, às 9h. Ele segue uma dinâmica de ajuste global, após a valorização generalizada ontem. Frente ao real, o dólar subiu 0,32%, a R$ 5,41, no pregão anterior. Hoje, o índice DXY, que mede a força do dólar contra uma cesta de seis moedas de mercados desenvolvidos, indica uma queda de 0,37%, aos 97,87 pontos.

A moeda norte-americana é influenciada hoje pela divulgação de novos dados econômicos dos EUA, entre eles, o varejo. As vendas no setor subiram 0,5% em julho ante junho, para US$ 726,3 bilhões, segundo dados do Departamento do Comércio do país. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam alta de 0,1% das vendas no mês passado. Esse dado é relevante por refletir o comportamento do consumo das famílias, responsável por cerca de dois terços do PIB americano.

O índice de atividade industrial Empire State, que mede as condições da manufatura no Estado de Nova York, também saltou. O indicador passou para 11,9 em agosto, ante 5,5 em julho, segundo pesquisa divulgada pela distrital do Fed (Federal Reserve, o banco central norte-americano) em Nova York.

Esses indicadores são chamados de "leading indicators" porque ajudam a prever o ritmo da economia e o que pode acontecer nos próximos meses. O Fed acompanha de perto esses números para decidir sobre as taxas de juros. O mercado também aguarda a divulgação da produção industrial de julho, com previsão de crescimento de 0,1% em relação a junho, quando havia subido 0,3%. Esse indicador complementa o panorama da indústria e ajuda a entender o desempenho do setor como um todo.

Ibovespa também recua hoje 0,36%, aos 135.867 pontos. No cenário doméstico, o balanço ruim do Banco do Brasil (BBAS3) deve pesar sobre o Ibovespa. O Banco do Brasil reportou ontem lucro líquido ajustado de R$ 3,784 bilhões no segundo trimestre, tombo de 60% ano a ano, novamente pressionado pelo agronegócio. A instituição também estimou um lucro menor para o ano e cortou o percentual do resultado a ser distribuído a acionistas. Às 10h26, os papéis da instituição caíam 1,61%.

Mercado também repercute dados do desemprego no Brasil, que caiu em 18 estados no segundo trimestre. O movimento foi acompanhando pelo recuo da taxa nacional para 5,8%, o menor nível da série histórica da Pnad Contínua, iniciada em 2012. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE e comparam o desempenho do mercado de trabalho com o primeiro trimestre do ano, quando a taxa era de 7%. Em nove unidades da federação, a taxa se manteve estável, sem variações estatisticamente significativas.

Essa foi a primeira vez que o índice ficou abaixo de 6% no país segundo a metodologia da pesquisa, reforçando a tendência de recuperação do mercado de trabalho observada nos últimos meses. O dado nacional já havia sido publicado no final de julho, e os resultados regionais ajudam a detalhar como essa melhora se distribui pelo território nacional. A queda no desemprego, combinada com a estabilidade nos demais estados, pode indicar um cenário mais favorável para o consumo e para a atividade econômica no segundo semestre.

Trump e Putin no radar de hoje

O aguardado encontro entre os presidentes Donald Trump e Vladimir Putin acontece hoje no Alasca. Esta é a primeira reunião entre os líderes dos EUA e da Rússia desde o retorno de Trump à Casa Branca, e o foco principal será a guerra na Ucrânia. O mundo acompanha atento qualquer sinal de cessar-fogo ou avanço nas negociações de paz.