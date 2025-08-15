Topo

Economia

OPINIÃO

Amanda Klein: Objetivo de Trump é interferir na eleição de 2026

O presidente dos EUA, Donald Trump, discursa durante uma coletiva de imprensa para discutir a criminalidade em Washington, D.C., na Sala de Imprensa Brady, na Casa Branca, em Washington, D.C., em 11 de agosto de 2025 - ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
O presidente dos EUA, Donald Trump, discursa durante uma coletiva de imprensa para discutir a criminalidade em Washington, D.C., na Sala de Imprensa Brady, na Casa Branca, em Washington, D.C., em 11 de agosto de 2025 Imagem: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Colaboração para o UOL, em São Paulo

15/08/2025 09h40

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem como objetivo interferir diretamente na eleição brasileira no ano que vem, beneficiando o candidato simbolicamente representado por Jair Bolsonaro (PL), analisou a apresentadora Amanda Klein na edição de hoje do Mercado Aberto, no Canal UOL.

Donald Trump está determinado a transformar o Brasil em um laboratório para a direita internacional. A extrema direita representada pelo presidente americano e sua base radical maga nutre seu próprio conceito de democracia e liberdade.

O presidente americano quer interferir diretamente na eleição de 2026 e jogar todo o peso político e econômico dos Estados Unidos para beneficiar a candidatura da direita, representada simbolicamente por Bolsonaro.

Relacionadas

Tarifaço: Indústria fará nova missão aos EUA e quer propor mais exceções

Alvos do 'tarifaço' têm mais de 90% das exportações direcionadas aos EUA

O que está valendo e o que falta definir na MP de ajuda aos exportadores

Trump se espelha na história do ex-presidente brasileiro: a recusa em aceitar o resultado legítimo da eleição seguido do ataque físico às instituições democráticas. Lá, o Capitólio no 6 de janeiro. Aqui a Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro.
Amanda Klein

Nós viramos símbolo de tudo o que provoca mais ojeriza aos extremistas: regulamentação das redes, que eles classificam de censura, e o julgamento por tentativa de golpe de estado, que eles caracterizam como perseguição política.

Em uma distorção distópica, Trump quer aplicar ao Brasil a pecha de regime, como se as nossas instituições, ao impedirem a tentativa de golpe, estivessem no fundo aplicando um golpe. O que obviamente não resiste ao primeiro escrutínio. Basta dizer que no ano que vem a direita tem grandes chances de vencer a eleição e o resultado será respeitado, qualquer que seja ele.

A retórica de Trump é neocolonial. Ele quer recolonizar a América para sua imagem e semelhança, sob a influência política da direita, ao estilo de Milei, na Argentina, e Bukele, em El Salvador. Mas só vai conseguir nos aproximar da China, Ásia e Europa. As placas tectônicas geopolíticas e geoeconômicas estão se movendo. Não necessariamente do jeito que Trump imagina.
Amanda Klein

O Mercado Aberto vai ao ar de segunda a sexta-feira no UOL às 8h, com apresentação de Amanda Klein, antecipando os principais movimentos do mercado financeiro.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa:

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Economia

Amanda Klein: Objetivo de Trump é interferir na eleição de 2026

Rushkoff: 'A IA vai acabar com os empregos: E se isso for uma boa notícia?'

Inadimplência pesa, e lucro do Banco do Brasil cai 60% no 2º trimestre

Calendário de pagamentos do Auxílio Gás: veja data do repasse em agosto

4º lote de restituição do IRPF: veja quando serpa nova rodada de pagamentos

Saque-aniversário do FGTS 2025: veja todas as datas de liberação

Tarifaço: Indústria fará nova missão aos EUA e quer propor mais exceções

Salário mínimo em 2025: saiba qual é o valor atual do piso brasileiro

Alvos do 'tarifaço' têm mais de 90% das exportações direcionadas aos EUA

Pagamentos do INSS de agosto: veja calendário com datas de depósito

Caixa faz hoje último pagamento do PIS no ano; veja quem recebe