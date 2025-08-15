Amanda Klein: Objetivo de Trump é interferir na eleição de 2026

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem como objetivo interferir diretamente na eleição brasileira no ano que vem, beneficiando o candidato simbolicamente representado por Jair Bolsonaro (PL), analisou a apresentadora Amanda Klein na edição de hoje do Mercado Aberto, no Canal UOL.

Donald Trump está determinado a transformar o Brasil em um laboratório para a direita internacional. A extrema direita representada pelo presidente americano e sua base radical maga nutre seu próprio conceito de democracia e liberdade.

O presidente americano quer interferir diretamente na eleição de 2026 e jogar todo o peso político e econômico dos Estados Unidos para beneficiar a candidatura da direita, representada simbolicamente por Bolsonaro.

Trump se espelha na história do ex-presidente brasileiro: a recusa em aceitar o resultado legítimo da eleição seguido do ataque físico às instituições democráticas. Lá, o Capitólio no 6 de janeiro. Aqui a Praça dos Três Poderes em 8 de janeiro.

Amanda Klein

Nós viramos símbolo de tudo o que provoca mais ojeriza aos extremistas: regulamentação das redes, que eles classificam de censura, e o julgamento por tentativa de golpe de estado, que eles caracterizam como perseguição política.

Em uma distorção distópica, Trump quer aplicar ao Brasil a pecha de regime, como se as nossas instituições, ao impedirem a tentativa de golpe, estivessem no fundo aplicando um golpe. O que obviamente não resiste ao primeiro escrutínio. Basta dizer que no ano que vem a direita tem grandes chances de vencer a eleição e o resultado será respeitado, qualquer que seja ele.

A retórica de Trump é neocolonial. Ele quer recolonizar a América para sua imagem e semelhança, sob a influência política da direita, ao estilo de Milei, na Argentina, e Bukele, em El Salvador. Mas só vai conseguir nos aproximar da China, Ásia e Europa. As placas tectônicas geopolíticas e geoeconômicas estão se movendo. Não necessariamente do jeito que Trump imagina.

Amanda Klein

