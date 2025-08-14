Setor de serviços cresce 2,5% e fecha 1º semestre em patamar recorde

O volume de serviços prestados no Brasil cresceu pelo quinto mês consecutivo e fechou o primeiro semestre de 2025 em alta de 2,5% em relação ao mesmo período de 2024, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O desempenho positivo faz o segmento renovar o ponto mais alto da série histórica, divulgada desde 2012.

O que aconteceu

Volume de serviços cresceu 2,5% no primeiro semestre. A comparação com o mesmo período do ano passado foi impulsionada pela contribuição do ramo de informação e comunicação (6,2%). No segmento o destaque fica por conta dos serviços de tecnologia da informação (6,7%). Outros crescimentos importantes vêm do setor de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio (1,7%).

Avanço coloca o setor no nível mais alto da série histórica. O crescimento recente renova o nível mais alto observado desde 2012, superando o patamar atingido em outubro de 2024. Com a alta, o setor aparece 18% acima do nível de fevereiro de 2020, último mês sem os efeitos da pandemia do novo coronavírus na economia mundial.

Setor de serviços mantém trajetória de avanços mensais. Responsável por cerca de 70% do PIB (Produto Interno Bruto) nacional, o segmento cresceu 0,3% em junho. O resultado representa a quinta alta consecutiva na comparação com o mês imediatamente anterior. Com a sequência positiva, o ganho acumulado do setor alcança 2% desde fevereiro.

Ramo de transportes teve a única taxa positiva de junho. O crescimento de 1,5% da atividade foi impulsionado pelos avanços dos transportes de cargas e de passageiros em voos. "O avanço do transporte aéreo está correlacionado com o menor preço das passagens aéreas nos últimos três meses, o que aumentou a receita real das empresas aéreas", explica Rodrigo Lobo, gerente da PMS (Pesquisa Mensal de Serviços).

Ante junho de 2024, o volume de serviços aumentou 2,8%. A expansão corresponde á 15ª taxa positiva seguida na base de comparação como mesmo período do ano anterior. O resultado foi acompanhado por três das cinco atividades e contou com crescimento em 53,6% dos 166 tipos de serviços investigados pelo IBGE.

O que é a PMS

Pesquisa acompanha o comportamento do setor de serviços no Brasil. A análise é divulgada mensalmente a partir da receita bruta de serviços nas empresas formalmente constituídas, com 20 ou mais pessoas ocupadas, que desempenham como principal atividade um serviço não financeiro, excluídas as áreas de saúde e educação.

Coletada desde janeiro de 2011, a PMS passou a ser divulgada em 2012. Fazem parte do estudo indicadores gerais, sem detalhamento por atividade, para o Brasil e de todas as 27 Unidades da Federação. São também produzidos indicadores específicos por atividade para 11 estados e o Distrito Federal.

Levantamento é dividido em seis grupos de atividade do setor. Integram as divulgações o comportamento dos serviços prestados às famílias, serviços de informação e comunicação, serviços profissionais, administrativos e complementares, transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio e outros serviços.