Pix gerou economia de R$ 106 bilhões ao Brasil desde criação, diz estudo

O Pix gerou uma economia de R$ 106,7 bilhões a empresas e consumidores brasileiros desde o seu lançamento, em 2020, até junho de 2025. A estimativa é do Movimento Brasil Competitivo (MBC), organização que une empresários e outros representantes da sociedade civil para promover soluções em áreas consideradas estratégicas para o avanço econômico do Brasil.

O que aconteceu

A economia com o Pix, sistema de pagamentos instantâneos criado pelo Banco Central do Brasil, foi de R$ 18,9 bilhões apenas entre janeiro e junho de 2025, de acordo com o levantamento. O valor supera a economia registrada no mesmo período de 2024, de R$ 15,3 bilhões, e já é quase quatro vezes maior do que o economizado no primeiro semestre de 2021, primeiro ano do estudo, com R$ 4,9 bilhões.

O MBC projeta uma economia anual de até R$ 40,1 bilhões até 2030. "A gente estava estimando até 2030, mas acho que isso vai acontecer antes, já nos próximos anos é possível economizar na casa dos R$ 40 bilhões, isso em valores disponíveis e que seriam gastos com taxas", diz o economista do MBC, Rodolpho Tobler, em entrevista ao Valor.

Entre 2021 e 2024, o Brasil quase triplicou o valor economizado, indo de R$ 11,9 bilhões para cerca de R$ 33 bilhões no ano passado. Segundo o economista, novas funcionalidades como o Pix Garantido e o Pix parcelado, não consideradas no estudo, devem aumentar ainda mais a quantia economizada por ano.

Como o levantamento foi feito

O cálculo avalia dois impactos principais: a substituição das TEDs e o aumento das transações de pessoas físicas para empresas em vez do uso de cartões de débito. Com base em informações públicas do Banco Central (BC), o estudo compara o custo médio desses métodos de pagamento e aplica essa diferença ao total de transações efetuadas entre outubro de 2020 e junho de 2025.

A análise estima os gastos que aconteceriam caso a população continuasse optando por alternativas mais onerosas, como TEDs ou cartões de débito, e compara com o que foi efetivamente pago com o uso do Pix, que é gratuito para pessoas físicas, microempreendedores individuais (MEIs) e empresários individuais. A diferença entre esses dois cenários demonstra a poupança efetiva proporcionada pela nova tecnologia.

Além da redução de custos com tarifas, a pesquisa também destaca benefícios indiretos do Pix, como o estímulo à regularização de pequenos empreendimentos, além da expansão do acesso a serviços bancários e da diminuição da circulação de dinheiro em espécie.

Ataques ao Pix são injustificáveis

Após o anúncio do tarifaço contra o Brasil, o governo de Donald Trump decidiu abrir investigação contra práticas comerciais brasileiras e mirou justamente o Pix, tecnologia puramente brasileira criada para o mundo das finanças. Para Tober, os ataques ao meio de pagamento instantâneo brasileiro são injustificáveis.