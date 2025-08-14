O que está valendo e o que falta definir na MP de ajuda aos exportadores

Empresas que exportam para os Estados Unidos já podem se beneficiar das medidas anunciadas ontem pelo governo federal com a publicação da Medida Provisória chamada de Brasil Soberano, que destinará R$ 30 bilhões em crédito para reduzir os impactos das tarifas de 50% imposta aos produtos brasileiros. No entanto, algumas medidas anunciadas ainda precisam de regulamentação. Veja o que já está em vigor e o que ainda precisa ser regulamentado.

O que aconteceu

O que já está valendo a partir da publicação da MP no Diário Oficial da União: compras de produtos feitas pelo governo, prorrogação do prazo dos programas Drawback e Reintegra, que oferecem benefícios tributários a exportadores, e fiscalização para impedir demissões nas empresas beneficiadas.

Precisa de regulamentação para entrar em vigor: linha de crédito e suspensão ou adiamento de tributos.

O que falta regulamentar

Valores ainda não estão disponíveis e taxas de juros não foram anunciadas. As condições financeiras, limites de crédito e critérios para aprovação dos empréstimos serão discutidos em uma reunião do governo com o CMN (Conselho Monetário Nacional). Quando isso for definido, os bancos poderão iniciar os empréstimos.

Promessa de juros melhores que o mercado. "Não é possível antecipar [os juros], até porque nós vamos construir. O que é evidente é que as condições financeiras vão ser muito melhores do que se encontraria no funding em mercado", afirmou Guilherme Mello, secretário de Política Econômica da Fazenda.

Diferimento tributário também precisa de regulamentação. A suspensão ou adiamento de tributos (impostos, taxas e contribuições) precisa ser definida pela Receita Federal.

O que está previsto na MP:

Crédito para empresas:

Medida provisória libera R$ 30 bilhões em crédito para as empresas. A decisão é voltada para socorrer principalmente os pequenos exportadores. O valor virá do FGE (Fundo Garantidor de Exportação), por intermédio do Banco do Brasil e do BNDES. Os recursos serão usados como funding para concessão de crédito permitindo taxas acessíveis.

O crédito será liberado por ordem de prioridade. Entre os critérios, estão o impacto das exportações para os EUA sobre o faturamento total, o tipo de produto exportado e o porte da empresa. Serão priorizados os mais afetados. As pequenas e médias empresas também poderão recorrer a fundos garantidores para acessar o crédito.

O acesso às linhas estará condicionado à manutenção do número de empregos. O tempo de garantia da manutenção dos empregos ainda não foi definido e será "flexível". Também foi estabelecida a implementação de um seguro para proteger as vendas internacionais.

Reintegra foi ampliado:

Reintegra foi ampliado e vai beneficiar todas as empresas. Voltado até então aos pequenos negócios, o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras poderá ser adotado por todos os que destinam sua produção aos EUA. A medida permite que os empresários apurem crédito para reembolsar, parcial ou totalmente, o resíduo tributário existente em sua cadeia produtiva.

Alíquota do Reintegra será dobrada para os pequenos. As alíquotas de devolução destinadas para às micro e pequenas empresas serão dobradas para até 6%, enquanto os grandes exportadores receberão 3,1%. Outra medida tributária anunciada é o "drawback", que prevê a suspensão ou eliminação de cobranças sobre insumos importados para a compensação em um bem exportado.

As novas condições do Reintegra valerão até dezembro de 2026 e terão impacto de até R$ 5 bilhões. Esse valor ficará fora do arcabouço fiscal para o cumprimento da meta do ano.

Compras de alimentos parados:

Decisão prevê a aquisição de produtos alimentícios não negociados. O governo também assumiu o compromisso de comprar as exportações que ficarem represadas no Brasil. O foco da medida é evitar o desperdício e o prejuízo com perecíveis, a exemplo das carnes, pescados, frutas e mel. Medida vale só para produtos afetados pela sobretaxa.

Alimentos podem ser direcionados às escolas públicas ou hospitais. Essas compras serão feitas com recursos do PPA (Programa de Aquisição de Alimentos) e do Pnae (Programa Nacional de Alimentação Escolar). Governadores e prefeitos podem recorrer a essas compras "para qualquer produto perecível".