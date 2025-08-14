Topo

Economia

Soja e milho puxam safra e IBGE projeta recorde em julho com alta de 16,3%

Soja e milho batem recorde de produção em 2025, com 165,5 e 137,6 milhões de toneladas, respectivamente. - Jaelson Lucas/AEN
Gustavo Ávila

Do UOL, em São Paulo

14/08/2025 14h22

A safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas alcançará 340,5 milhões de toneladas até o fim de 2025, com uma alta de 16,3% em relação ao ano passado.

A estimativa feita em julho é do LSPA (Levantamento Sistemático da Produção Agrícola), divulgado hoje pelo IBGE.

O que aconteceu

Crescimento é de 47,7 milhões de toneladas a mais do que na safra de 2024. No ano passado, houve um total de 292,7 milhões de toneladas. Comparando junho e julho deste ano, houve avanço de 2,1% —7,1 milhões de toneladas a mais.

Soja e milho são destaques de produção recorde. A projeção é de 165,5 milhões de toneladas de soja e 137,6 milhões de toneladas de milho produzidas em 2025.

Arroz, milho e soja são 92,7% de toda a produção. O aumento se deve a condições climáticas favoráveis ao plantio de grãos e pelos investimentos maiores de produtores.

Mato Grosso segue como líder na produção de grãos, com 32,4% de participação. Todas as regiões do Brasil tiveram alta de produção neste ano.

Expectativa de área a ser colhida no país também cresceu, com alta de 2,7%. Isso representa 81,2 milhões de hectares a mais do que em 2024.

