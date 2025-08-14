Governador elogia plano contra tarifaço, mas cita 'polêmica' na meta fiscal

Renato Casagrande (PSB) elogiou o pacote de ajuda do governo federal contra o tarifaço imposto pelos Estados Unidos, em entrevista ao Mercado Aberto de hoje, no Canal UOL.

O governador do Espírito Santo, porém, classificou como "polêmica" a decisão do Planalto de pedir ao Congresso autorização para retirar R$ 9,5 bilhões da meta fiscal deste ano como parte do plano de contingência.

Na última terça (12), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, havia dito que as ações seriam computadas no cálculo da meta.

O primeiro olhar é uma avaliação positiva, mas nós não sabemos o valor do custo do crédito, por exemplo. Então, é preciso saber, e o governo vai anunciar semana que vem o custo desse crédito, porque o crédito tem que ser um crédito subsidiado.

O valor de 30 bilhões de reais é um bom valor. A medida mais importante foi o 'Reintegra', que é a devolução de passos daquilo que o exportador paga de tributo.

E o fundo garantidor para que você possa garantir crédito também foi uma boa medida. O diferimento dos tributos por dois meses também foi uma boa medida. De uma forma geral, as medidas foram boas.

Renato Casagrande (PSB), governador do Espírito Santo

O que tem de expectativa é com relação ao custo desse recurso. O que nós estamos acompanhando também e vendo é que a polêmica não está nas medidas. A polêmica está no anúncio do governo de que o custo dessas medidas não estará dentro da meta fiscal.

Neste momento, o debate maior é sobre os R$ 9,5 bilhões. Como foi anunciado que não entrará na meta fiscal do governo, essa é a polêmica do dia desde ontem.

Renato Casagrande (PSB), governador do Espírito Santo

O valor de R$ 9,5 bilhões é referente ao aporte em fundos garantidores e à devolução de impostos a exportadores por meio do programa Reintegra, disse o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan.

O Mercado Aberto vai ao ar de segunda a sexta-feira no UOL às 8h, com apresentação de Amanda Klein, antecipando os principais movimentos do mercado financeiro.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: