Amanda Klein: Apesar de críticas, governo fala em dever cumprido com pacote

O governo Lula (PT) está com o "sentimento de dever cumprido" em relação ao pacote que elaborou para mitigar os efeitos do tarifaço imposto pelos Estados Unidos, disse a apresentadora Amanda Klein na edição do Mercado Aberto de hoje, no Canal UOL. O Planalto anunciou as medidas ontem (13).

Demorou um pouco, mas o governo apresentou um pacote de socorro aos setores atingidos pelo tarifaço coerente, robusto e capaz de atender às demandas mais urgentes de crédito e devolução de parte dos impostos pagos ao longo da cadeia produtiva.

Não resolve o problema principal, que é o de acesso ao mercado americano ou a novos mercados. Isso só a diplomacia pode endereçar. E, por enquanto, Donald Trump fechou essa porta. Mas dá fôlego, é o remédio para a emergência de baixar a febre.

No Ministério da Fazenda e no Ministério de Desenvolvimento e Indústria, a sensação é de alívio. "Sentimento de dever cumprido", me relatou um secretário da fazenda. Segundo ele, o pacote tem racionalidade e vai dar bons resultados. Agora é cuidar dos atos infralegais para tudo estar operacional o mais rápido possível.

Já um interlocutor de Geraldo Alckmin fez a mesma avaliação: "acho que ficou bom. Sem excessos. Capaz de produzir bons resultados". O pacote basicamente é constituído por uma linha de crédito de 30 bilhões de reais com juros subsidiados - com taxas abaixo das praticadas no mercado - por meio fundo garantidor de exportador.

O pacote, chamado de Plano Brasil Soberano, conta com uma linha de crédito de até R$ 30 bilhões, adiamento de impostos federais e maior ressarcimento de créditos tributários. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que se trata de uma "primeira medida, pode não ser a única".

No geral, setores receberam bem o pacote. Empresas maiores e que têm opção de vender para outros mercados usarão o fôlego financeiro para fazer essa transição. Já outras que fazem produtos sob medida para o mercado americano, como alguns players no setor de máquinas e equipamentos podem ter mais dificuldade e terão que demitir.

Entre os pontos fracos, empresários afetados citam a falta de clareza quanto à elegibilidade, critério de acesso e duração das medidas. No mercado, houve muito falatório sobre o 'waiver' ou pedido de licença, uma quebra de contrato, para contabilizar o gasto de R$ 9,5 bilhões fora da meta.

