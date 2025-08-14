9 dicas para ser otimista no trabalho, segundo expert em branding pessoal

Uma combinação de pessimismo, incerteza e desconexão está atingindo níveis críticos no trabalho, colocando em risco o bem-estar dos funcionários e comprometendo a produtividade. As informações constam no relatório de 2025 "Estado da Força de Trabalho" da meQuilibrium, uma empresa dos EUA especializada em ajudar empresas a prever e reduzir riscos como esgotamento (burnout), rotatividade e problemas de saúde mental.

O que diz o relatório

O estudo revelou que 67% dos trabalhadores se sentem pior ao pensar na situação do país. Outros 35% se sentem pior em relação à sua situação profissional, enquanto 49% estão mais preocupados com suas finanças. "É desafiador manter uma atitude positiva diante de tanta incerteza e negatividade. Some a isso a crescente ansiedade climática e temos um cenário completo de pessimismo", diz William Arruda, considerado o 'pai do branding pessoal', em texto sobre o estudo publicado na Forbes.

O pessimismo na força de trabalho representa uma ameaça maior do que apenas reclamações sobre o trabalho ao redor do bebedouro. Ele compromete diretamente a produtividade e a saúde mental no trabalho. Descobrimos que funcionários com pessimismo relacionado ao trabalho enfrentam uma redução de mais de 60% na produtividade e um risco 128% maior de depressão Brad Smith, Ph.D., Diretor Científico da meQ

Como manter o otimismo no trabalho?

William Arruda elencou nove dicas de como manter o otimismo no trabalho, mesmo quando tudo parece sombrio. Autor de livros como "Distinção na Carreira: Destaque-se Construindo Sua Marca" e "Digital You: marca pessoal real na Era Virtual", ele acredita que controlar o que você consome é um dos pilares para manter tudo nos trilhos.

1. Controle o que você consome

Preste atenção ao que você está consumindo, especialmente em termos de notícias e redes sociais. Ficar rolando feeds de notícias negativas alimenta a ansiedade e drena sua energia e atenção. Busque conteúdos que ofereçam não apenas informação, mas uma perspectiva equilibrada.

2. Controle quem você deixa entrar

É importante limitar o contato com pessoas que te desanimam. Para manter seu humor equilibrado, identifique quem são e reduza o contato com elas. Igualmente importante é reconhecer quem são as pessoas que te inspiram e elevam seu ânimo e garantir conexões regularmente.

3. Fortaleça a conexão humana

Um estudo recente descobriu que 56% dos trabalhadores remotos passam mais de uma semana sem sair de casa, e 25% não falam com ninguém por dias. Isso é muito tempo sem interação humana. Quando o mundo parece esmagador, conversas reais com pessoas reais são reconfortantes.

4. Conecte-se apenas com o você pode controlar

Escolha ser gentil todos os dias, com todas as pessoas que encontrar. Os menores gestos podem criar um efeito cascata: segurar a porta, fazer um elogio sincero ou expressar gratidão pode iluminar o dia de alguém e mudar sua própria mentalidade no processo.

5. Sorria mesmo quando não está com vontade

Sorrir desencadeia uma poderosa reação química no seu cérebro. Em um artigo da Psychology Today, a psicóloga Sarah Stevenson explica: "neurotransmissores do bem-estar, como dopamina, endorfinas e serotonina, são liberados quando um sorriso aparece no seu rosto. Isso relaxa seu corpo e pode até reduzir sua pressão arterial e frequência cardíaca."

6. Ancore-se na gratidão e no progresso

Gratidão significa reconhecer o que é bom ao lado do que é desafiador. Valorize o progresso, mesmo as pequenas conquistas, para lembrar que você ainda está avançando, mesmo quando o mundo parece estagnado.

7. Apoie quem está ao seu redor

Quando notar alguém lutando ou estressado, não espere que peçam ajuda e ofereça apoio. Ajudar os outros também melhora seu próprio humor. O criador de Peter Pan, Sir J.M. Barrie, disse: "Aqueles que trazem luz para a vida dos outros não conseguem mantê-la afastada de si mesmos".

8. Alimente sua curiosidade e criatividade

Reflita sobre o que desperta sua criatividade e, em seguida, aja. Quando estiver se sentindo para baixo ou sobrecarregado, reserve de 10 a 15 minutos para um momento de diversão sem estrutura, sem objetivo, sem pressão, apenas alegria. Você ficará surpreso com o quanto isso eleva seu espírito.

9. Prepare-se para momentos estressantes

Você nem sempre pode controlar o que acontece ao seu redor, mas pode se preparar para o que pode te abalar. Identifique suas estratégias favoritas para aliviar o estresse e mantenha-as acessíveis. Ter as ferramentas certas à mão facilita a recuperação de momentos difíceis de forma rápida e consistente.