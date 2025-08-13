Comércio recua pelo 3º mês seguido, mas fecha o 1º semestre em alta de 1,8%

O volume de vendas no varejo brasileiro recuou 0,01% em junho, na comparação com o mês de maio, mostram dados divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A oscilação mantém a sequência de perdas do setor iniciada em abril. Mesmo com a queda de 0,3% no acumulado do segundo trimestre, o segmento fechou o primeiro semestre de 2025 com alta de 1,8%.

O que aconteceu

Vendas do comércio variam negativamente em junho. A queda do setor ao final do primeiro semestre mantém a sequ~encia negativa dos meses de abril (-0,3%) e maio (-0,3%) deste ano. Na comparação com o mesmo período do ano passado, volume de vendas do segmento apresenta alta de 0,3%.

Sequência negativa tirou o setor de nível recorde. Conforme os dados da PMC (Pesquisa Mensal do Comércio), as três perdas ocorrem após o comércio fechar o primeiro trimestre no maior patamar da série histórica, iniciada em 2000. O recorde foi atingido após crescimento em todos os três primeiros meses de 2025.

O que é a PMC

Pesquisa acompanha o comportamento do comércio varejista no Brasil. Para a coleta dos resultados, o IBGE apura a receita bruta de revenda nas empresas formalmente constituídas, com 20 ou mais pessoas ocupadas, e cuja atividade principal é o comércio varejista.

Levantamento é realizado desde 1995, mas passou por diversas alterações. Inicialmente coletada apenas na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, a pesquisa foi expandida para as Regiões Metropolitanas de Recife e Salvador e ganhou abrangência nacional no ano 2000.

Resultados consideram o desempenho de 11 atividades do comércio nacional. Integram o cálculo as vendas de combustíveis e lubrificantes, supermercados, tecidos, vestuário e calçados, móveis e eletrodomésticos, artigos farmacêuticos, livros, jornais, revistas e papelaria, equipamentos para escritório, informática e comunicação, artigos de uso pessoal e doméstico, veículos, materiais para construção e venda de alimentos por atacado.