Reintegra e compra de produtos: as medidas de ajuda a afetados por tarifaço

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou a MP (Medida Provisória) intitulada Brasil Soberano. O texto libera crédito para os exportadores, amplia o Reintegra e estabelece a compra governamental de produtos que não forem embarcados para os Estados Unidos. As alternativas buscam socorrer setores econômicos afetados pelo "tarifaço".

O que aconteceu

Governo anunciou medidas de apoio aos exportadores. O plano de contingência assinado pelo presidente Lula busca socorrer as empresas afetadas pelo "tarifaço" de 50% determinado para a venda de diversos produtos brasileiros destinados aos Estados Unidos. As cobranças começaram a valer há uma semana.

MP libera R$ 30 bilhões em crédito para as empresas. A decisão é voltada para socorrer, principalmente, os pequenos exportadores. Lula afirma que o montante "é só o começo" e poderá ser ampliado, caso fique comprovada a insuficiência para estancar parte das perdas causadas devido ao tarifaço.

Fundo Garantidor de Exportação vai atuar em todos os setores. O sistema de crédito a baixo custo busca manter a venda de produtos às empresas afetadas pelas taxas. Também foi estabelecida a implementação de um seguro para proteger as vendas internacionais.

Reintegra foi ampliado e vai beneficiar todas as empresas. Voltado até então aos pequenos negócios, o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras poderá ser adotado por todos os que destinam sua produção aos EUA. A medida permite que os empresários apurem crédito para reembolsar, parcial ou totalmente, o resíduo tributário existente em sua cadeia produtiva.

Como a reforma tributária ainda não está em vigor, nós temos um resíduo de impostos que são exportados e isso encarece a mercadoria. Se o exportador tem a garantia de receber parte disso como crédito tributário, ele consegue baratear o seu produto e enfrentar uma tarifação ou uma concorrência internacional mais acirrada.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda

Alíquota do Reintegra será dobrada aos pequenos. As alíquotas destinadas para as micro e pequenas empresas passará de 3% para 6%, enquanto os grandes exportadores receberão os 3%, percentual que era destinado aos pequenos negócios. Outra medida tributária anunciada é o drawback, que prevê a suspensão ou eliminação de cobranças sobre insumos importados para a compensação em um bem exportado.

Medidas podem estimular a abertura de novos parceiros. "Com esses mecanismos, nós vamos dar a todo o setor interessado em exportação condições de se mobilizar em busca de novos mercados", projeta o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele também prevê que as decisões anunciadas vão permitir o ingresso de pequenos e médios no rol de exportadores.

Compras

Decisão prevê a aquisição de produtos sem negociação. O governo também assumiu o compromisso de comprar as exportações que ficarem represadas no Brasil. O foco da medida é evitar o desperdício e o prejuízo com perecíveis, a exemplo das carnes, pescados, frutas e mel.

Produtos podem ser direcionados às escolas públicas. A compra dos alimentos que não desembarcarem nos Estados Unidos será feita com o uso de recursos do PPA (Programa de Aquisição de Alimentos) e o Pnae (Programa Nacional de Alimentação Escolar). A atuação será permitida por governadores e prefeitos "para qualquer produto perecível".

Plano de socorro pode ser ampliado pelo governo no futuro. Caso o plano de contingência seja insuficiente para manter a saúde financeira das empresas, Lula antecipou a possibilidade de ampliar o auxílio. O presidente revelou que a equipe econômica já conta com medidas adicionais para uma nova rodada de ajuda.

'Tarifaço'

EUA impuseram cobrança de 50% sobre os produtos brasileiros. O percentual foi alcançado com uma adição de 40% à tarifa inicial de 10% contra todas as exportações com destino aos Estados Unidos. A cobrança total ameaça setores importantes, como os segmentos relacionados a café, máquinas e carnes.

Relação das tarifas adicionais conta com quase 700 exceções. A cobrança de 10% será limitada a 694 produtos nacionais, a exemplo da celulose, das castanhas, dos produtos de aviação e do suco de laranja. Segundo a Amcham Brasil (Câmara Americana de Comércio para o Brasil), 43,4% das exportações brasileiras aos EUA foram poupadas.

Decisão dos EUA é motivada por inúmeras questões políticas. Na publicação, a Casa Branca afirma que o Brasil representa uma ameaça. "O presidente Donald Trump assinou uma Ordem Executiva implementando uma tarifa adicional de 40% sobre o Brasil, elevando o valor total da tarifa para 50%, para lidar com políticas, práticas e ações recentes do governo brasileiro que constituem uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, à política externa e à economia dos EUA."

Washington citou também o julgamento de Jair Bolsonaro. O governo norte-americano classificou a investigação contra o ex-presidente como uma "perseguição, intimidação, assédio e censura" e fez críticas à atuação do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal). "Moraes tem abusado de sua autoridade judicial para ameaçar, atingir e intimidar milhares de seus oponentes políticos", diz o comunicado.

Ações contra o conteúdo nas redes sociais foram lembradas. O documento da Casa Branca avalia que a atuação contra as chamadas "big techs" busca "coagir as empresas norte-americanas de forma tirânica e arbitrária", com a intenção de "censurar" discursos políticos, remover usuários e modificar determinadas políticas de moderação de conteúdo sob penas de "multas extraordinárias" e processos criminais.