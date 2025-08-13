Marca de luxo famosa por ovos com joias é vendida por R$ 272 milhões

A marca de luxo Fabergé, joalheria dos ovos imperiais russos, foi vendida por US$ 50 milhões (cerca de R$ 272 milhões na cotação atual).

O que aconteceu

Quem comprou a Fabergé foi a SMG Capital, empresa de investimentos dos Estados Unidos controlada pelo investidor de tecnologia Sergei Mosunov, que é russo e vive no Reino Unido. A joalheria havia sido comprada em 2013 pelo grupo britânico Gemfields, mineradora de pedras preciosas coloridas na África, por US$ 142 milhões (R$ 772 milhões).

O próprio Gemfields Group confirmou a venda na segunda-feira, dando continuidade a um esforço da mineradora para simplificar seu negócio, segundo a Reuters. A venda conclui uma revisão iniciada pelo grupo britânico no final do ano passado.

A Gemfields disse ainda que usaria os recursos do acordo para injetar capital em suas operações de mineração em Moçambique e Zâmbia. As ações da empresa, negociadas nas bolsas de Londres e Joanesburgo, tiveram uma queda de aproximadamente 70% desde o pico em 2023.

Encomendas da família imperial russa

A Fabergé, que também fabrica joias de luxo, relógios e peças encomendada, é mais conhecida pelo sucesso dos 50 ovos com joias encomendados pela família imperial russa de 1885 a 1916. Os ovos são criações de luxo produzidas pelo joalheiro Peter Carl Fabergé, de origem germano-báltica, e seus assistentes.

O papel deles na cultura e na história da Rússia é complexo. Eles foram concebidos como presentes para a família imperial, e, como tal, tiveram que ser feitos com os melhores materiais, em detalhes exatos, e com arte que agradaria até mesmo o olhar mais perspicaz.

Os objetos têm sido sinônimo de riqueza e luxo desde que começaram a ser feitos para o czar Alexandre III, em 1885. O objetivo principal era presentear sua esposa, Maria, e isso acabou se tornando tradição durante trinta anos, sendo produzidos apenas 56 exemplares para a família imperial. Atualmente, não se sabe quantos sobreviveram ao tempo e nem o paradeiro de casa.

A Revolução Russa trouxe um fim violento para a Casa Fabergé, quando os bolcheviques tomaram as oficinas e fecharam toda a produção, e a família fugiu. Ela foi relançada em 2009, com sua primeira coleção desde 1917.

Game of Thrones

Em 2021, a Fabergé vendeu por R$ 12,4 milhões na época um ovo de dragão inspirado na famosa série Game of Thrones. A joia contava com milhares de diamantes brancos incrustados, safiras rosa, rubis e pedras de lua. A casca do ovo foi moldada com folhas de ouro de 18 quilates.