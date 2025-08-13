Mais de 640 mil precisam fazer prova de vida do INSS para manter benefício

Mais de meio milhão de aposentados e pensionistas precisam fazer a prova de vida em 2025 para continuarem recebendo os benefícios do INSS, segundo informou o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

O que aconteceu

Aposentados e pensionistas precisam realizar, todos os anos, a prova de vida em até 90 dias após o aniversário. Atualmente, o Poder Executivo Federal conta com 411.450 aposentados e 230.775 pensionistas, que representam, respectivamente, 33,84% e 18,98% do total de vinculados ao Executivo.

É possível realizar a prova de vida em casa. Ela pode ser feita de forma rápida e segura pelo aplicativo SOUGOV.BR, com reconhecimento facial, ou presencialmente, no banco ou órgão responsável pelo pagamento do benefício.

Quem não realizar o procedimento dentro do prazo terá o pagamento temporariamente interrompido até a regularização. A recomendação do MGI é fazer a prova de vida com antecedência, sem deixar para a última hora. Mesmo que o benefício esteja suspenso, é possível regularizar a situação pelo aplicativo ou no banco.

Quem não puder comparecer ao banco ou usar a versão digital deve entrar em contato com a Unidade de Gestão de Pessoas do órgão ao qual está vinculado. Ele dará orientações sobre outras formas de realizar o procedimento.

O que é e quem deve fazer a Prova de Vida anual? A Prova de Vida comprova que alguém está vivo e que pode, assim, receber o benefício mensal. O procedimento evita fraudes, pagamentos indevidos e garante o recebimento do benefício sem interrupção. A Prova de Vida deve ser realizada por aposentados, pensionistas do Governo Federal e anistiados políticos civis e seus pensionistas (Lei nº 10.559, de 13 de novembro de 2002).

Como saber se está com a situação regularizada? A situação da sua Prova de Vida poderá se apresentar como Regular, Pendente ou Em Atraso. É possível fazer a consulta no aplicativo SOUGOV.BR.

Como realizar a Prova de Vida pelo SOUGOV.BR?

No celular, no aplicativo SOUGOV.BR, em "Autoatendimento", clique em "Prova de Vida": Se sua Prova de Vida estiver dentro do prazo, aparecerá a palavra "Regular" logo no primeiro campo. Para realizar sua Prova de Vida, clique em "Atualizar"; Se sua Prova de Vida estiver Pendente ou Em Atraso, clique em "Realizar a Prova de Vida": Leia com atenção as dicas para o reconhecimento facial e clique em "Fazer reconhecimento facial": Posicione a tela do celular enquadrando seu rosto dentro da imagem, observando todas as dicas informadas anteriormente (ainda, ressalta-se que o cabelo não deve cobrir o seu rosto, uma dica é colocá-lo atrás da orelha); Após enquadrar o seu rosto na imagem, clique no botão de tirar foto (bolinha branca) para realizar o reconhecimento facial. Depois do registro de sua imagem, o reconhecimento facial será realizado. Caso sua biometria seja validada com sucesso, a mensagem "Reconhecimento facial realizado com sucesso!" será apresentada. Para confirmar se a situação da sua Prova de Vida foi efetivada com sucesso (regular), clique no botão "Consultar Situação":

Caso o aplicativo não consiga reconhecer sua biometria facial (foto), será apresentada a seguinte mensagem "Não foi possível validar a sua biometria facial. Observe as orientações de como realizar a prova de vida". Você pode realizar novamente o reconhecimento facial, para isso, clique em "Reveja as dicas"e verifique se as orientações foram atendidas ou clique em "Tentar Novamente" para refazer o reconhecimento facial.

Caso exceda o número máximo de tentativas, será apresentada a seguinte mensagem: "Número de tentativas diárias excedidas. Por medida de segurança, favor tentar novamente após 24 horas".