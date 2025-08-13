Topo

Economia

Lula envia ao Congresso pacote para combater tarifaço dos EUA

Cerimônia de assinatura da MP de combate ao tarifaço - Reprodução/YouTube/CanalGov
Cerimônia de assinatura da MP de combate ao tarifaço Imagem: Reprodução/YouTube/CanalGov
Lucas Borges Teixeira

Do UOL, em Brasília

13/08/2025 12h38Atualizada em 13/08/2025 12h45

O presidente Lula (PT) envia hoje ao Congresso o pacote para combater os efeitos das tarifas estabelecidas pelos Estados Unidos. Entre as medidas, estão R$ 30 bilhões em crédito para empresas.

O que aconteceu

A medida provisória será assinada em evento neste momento no Palácio do Planalto. O pacote foi definido após sucessivas reuniões internas do governo e com o setor produtivo. O martelo foi batido em reunião com Lula na última segunda, e os detalhes, apresentados a lideranças do Congresso ontem.

Um receio de crise econômica fez com que os Poderes se alinhassem. Estão presentes os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e toda a cúpula do governo.

Apelidado "Plano Brasil Soberano", o pacote foca nas "empresas mais afetadas" pelo tarifaço. Além do crédito, as medidas incluem compras governamentais de produtos que não forem exportados e exigência de conteúdo nacional em mercadorias produzidas no país.

Tarifaço foi chamado de "chantagem" e "injustiça". "Não há nenhuma justificativa, medida totalmente inadequada", afirmou o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), também ministro da Indústria e do Comércio, no evento. Representantes do setor produtivo, como o presidente da CNI (Confederação Nacional da Indústria), Ricardo Alban, também estão presentes.

O pacote deve socorrer até 45% das empresas que vendem aos EUA. É que nem todos os setores foram afetados pelo tarifaço: 694 acabaram isentos, como celulose, aviões e suco de laranja. Mas outros ramos importantes, como carne e café, receberam taxa adicional de 40% sobre os já sujeitos a uma tarifa de 10%, elevando o total para 50%, que começou a valer no dia 6.

Ontem, Lula disse que R$ 30 bilhões "é só o começo". "Você não pode colocar mais [recursos] se você não sabe quanto é [o impacto total]. Vai ter uma política de crédito em que a gente está pensando em ajudar sobretudo as pequenas empresas, o pessoal que exporta tilápia, que exporta fruta, que exporta mel e outras coisas", afirmou à BandNews.

A MP é parte de uma estratégia tríplice do governo. Além do incentivo econômico, a gestão deverá seguir nas tratativas de negociação com os Estados Unidos para reduzir as tarifas e diminuir a lista de produtos taxados e na abertura de mercados para diversificação das exportações.

Uma das principais alternativas é a China. Principal parceiro comercial do Brasil, o país importou do Brasil US$ 136,3 bilhões em produtos em 2024, mas o desafio é a diversificação de produtos: 80% das importações do país são concentradas em três itens (soja, petróleo e minério de ferro).

O texto será publicado em edição extra do DOU (Diário Oficial da União) ainda nesta tarde. MPs precisam ser aprovadas pelo Congresso em até 120 dias ou perdem a validade, mas parlamentares indicam que não haverá prioridade.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Economia

Lula envia ao Congresso pacote para combater tarifaço dos EUA

Mais de 640 mil precisam fazer prova de vida do INSS para manter benefício

Dólar sobe levemente, e Bolsa cai com varejo e plano contra tarifas no foco

Amanda Klein: Economia vai bem, apesar dos petardos de Trump

Vendas do comércio crescem 0,3% em junho, ante o mesmo período de 2024

Lula anuncia hoje plano de contingência para amortecer 'tarifaço de Trump'

Quando começa a ser pago o Auxílio Gás de agosto? Veja calendário

Quando será pago o 4º lote de restituição do Imposto de Renda? Veja data

Saque-aniversário do FGTS 2025: veja quando o seu será liberado

Qual é o valor do salário mínimo? Veja total atualizado do pagamento

Até 2030, 95% dos carros da GM feitos no Brasil serão eletrificados, diz VP