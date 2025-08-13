Lula envia ao Congresso pacote para combater tarifaço dos EUA

O presidente Lula (PT) envia hoje ao Congresso o pacote para combater os efeitos das tarifas estabelecidas pelos Estados Unidos. Entre as medidas, estão R$ 30 bilhões em crédito para empresas.

O que aconteceu

A medida provisória será assinada em evento neste momento no Palácio do Planalto. O pacote foi definido após sucessivas reuniões internas do governo e com o setor produtivo. O martelo foi batido em reunião com Lula na última segunda, e os detalhes, apresentados a lideranças do Congresso ontem.

Um receio de crise econômica fez com que os Poderes se alinhassem. Estão presentes os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e toda a cúpula do governo.

Apelidado "Plano Brasil Soberano", o pacote foca nas "empresas mais afetadas" pelo tarifaço. Além do crédito, as medidas incluem compras governamentais de produtos que não forem exportados e exigência de conteúdo nacional em mercadorias produzidas no país.

Tarifaço foi chamado de "chantagem" e "injustiça". "Não há nenhuma justificativa, medida totalmente inadequada", afirmou o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), também ministro da Indústria e do Comércio, no evento. Representantes do setor produtivo, como o presidente da CNI (Confederação Nacional da Indústria), Ricardo Alban, também estão presentes.

O pacote deve socorrer até 45% das empresas que vendem aos EUA. É que nem todos os setores foram afetados pelo tarifaço: 694 acabaram isentos, como celulose, aviões e suco de laranja. Mas outros ramos importantes, como carne e café, receberam taxa adicional de 40% sobre os já sujeitos a uma tarifa de 10%, elevando o total para 50%, que começou a valer no dia 6.

Ontem, Lula disse que R$ 30 bilhões "é só o começo". "Você não pode colocar mais [recursos] se você não sabe quanto é [o impacto total]. Vai ter uma política de crédito em que a gente está pensando em ajudar sobretudo as pequenas empresas, o pessoal que exporta tilápia, que exporta fruta, que exporta mel e outras coisas", afirmou à BandNews.

A MP é parte de uma estratégia tríplice do governo. Além do incentivo econômico, a gestão deverá seguir nas tratativas de negociação com os Estados Unidos para reduzir as tarifas e diminuir a lista de produtos taxados e na abertura de mercados para diversificação das exportações.

Uma das principais alternativas é a China. Principal parceiro comercial do Brasil, o país importou do Brasil US$ 136,3 bilhões em produtos em 2024, mas o desafio é a diversificação de produtos: 80% das importações do país são concentradas em três itens (soja, petróleo e minério de ferro).

O texto será publicado em edição extra do DOU (Diário Oficial da União) ainda nesta tarde. MPs precisam ser aprovadas pelo Congresso em até 120 dias ou perdem a validade, mas parlamentares indicam que não haverá prioridade.