Lula anuncia hoje plano de contingência para amortecer 'tarifaço de Trump'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anuncia nesta manhã o plano de contingência para socorrer setores econômicos afetados pelo tarifaço dos Estados Unidos. Entre as medidas antecipadas, aparecem R$ 30 bilhões em crédito para empresas, compras governamentais de produtos que não forem exportados e exigência de conteúdo nacional em mercadorias produzidas no país.

O que aconteceu

Lula vai assinar hoje a MP (Medida Provisória) Brasil Soberano. As medidas de socorro foram definidas ontem e serão anunciadas em cerimônia marcada para as 11h30, no Palácio do Planalto. O governo mandou uma mensagem a empresários os convidando para o evento, conforme informação antecipada pela jornalista Thais Heredia, da CNN, e confirmada ao UOL.

Lula confirmou ontem a programação do anúncio e citou o valor estimado da linha de crédito do pacote: R$ 30 bilhões. Também mencionou que, entre as medidas, estão "compras governamentais e conteúdo nacional", sem fornecer maiores detalhes.

Presidentes do Congresso estarão presentes. O presidente comentou ontem que vai convidar os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), para a cerimônia. O presidente deu uma entrevista ontem ao canal de TV BandNews.

Segundo Haddad, todo o texto foi definido em reunião entre Lula e ministros da cúpula do governo no início da semana. Participaram do encontro de cerca de duas horas Haddad, Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais), Rui Costa (Casa Civil), Mauro Vieira (Relações Exteriores), e o advogado-geral da União, Jorge Messias.

R$ 30 bilhões é só o começo. Você não pode colocar mais [recursos] se você não sabe quanto é [o impacto total]. Vai ter uma política de crédito em que a gente está pensando em ajudar sobretudo as pequenas empresas, o pessoal que exporta tilápia, que exporta fruta, que exporta mel e outras coisas. Então nós vamos aprovar amanhã, e eu acho que vai ser extremamente importante para que a gente possa mostrar que ninguém ficará desamparado por conta da taxação do presidente [norte-americano, Donald] Trump.

Presidente Lula, em entrevista à BandNews

Conheça as medidas que podem ser anunciadas

Uma das ideias estudadas é justamente a criação de linhas de crédito com juros mais baixos para as empresas afetadas. Essas linhas seriam liberadas pelo FGO (Fundo de Garantia de Operações), do Banco do Brasil, e pelo FGE (Fundo de Garantia à Exportação), do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).

Também já estava sendo aventado que o governo poderia comprar parte das mercadorias que não forem exportadas aos EUA. A União usaria o PPA (Programa de Aquisição de Alimentos) e o Pnae (Programa Nacional de Alimentação Escolar) para comprar parte da produção que deixará de ingressar nos EUA. Frutas e pescados adquiridos dessa maneira poderiam abastecer escolas públicas, por exemplo.

As empresas também teriam mais tempo para pagar seus tributos. O chamado diferimento de impostos federais permite aos empresários adiar por até 90 dias a quitação de tributos e, assim, aliviar o caixa.

Outra medida que pode estar incluída no pacote é a antecipação de recebimento de benefícios fiscais. As empresas que aderirem ao programa receberiam com antecedência o ressarcimento de crédito de PIS (Programa de Integração Social) e Cofins (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social), por exemplo.

Regra pode definir que empresas não poderão demitir. Uma das exigências a quem tomar crédito mais barato pode ser que elas não mandem embora seus funcionários. As companhias, no entanto, poderão antecipar férias coletivas e flexibilizar a concessão de banco de horas.

O governo já havia sinalizado que o plano poderia ter uma segunda fase, como Lula reforçou ontem. Se o socorro emergencial a ser anunciado hoje não for suficiente, a equipe econômica já conta com medidas adicionais para uma nova rodada de ajuda econômica.

O pacote deve socorrer até 45% das empresas que vendem aos EUA. É que nem todos os setores foram afetados pelo tarifaço: 694 acabaram isentos, como celulose, aviões e suco de laranja. Mas outros ramos importantes, como carne e café, estão sendo tarifados em 50%: 10% anunciados em abril e 40% em julho.