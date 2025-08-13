Haddad: Brasil sofre sanção dos EUA 'por ser mais democrático que agressor'

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou hoje que o Brasil está sendo afetado pelo tarifaço por ser "mais democrático" que os Estados Unidos. A fala se deu durante o lançamento do pacote para combater os efeitos da sobretaxa.

O que aconteceu

"O Brasil está sendo sancionado por ser mais democrático que seu agressor", afirmou o ministro. "Vamos enfrentar, como já enfrentamos várias situações difíceis neste país, e vamos superar mais essa dificuldade que é imposta de fora para dentro."

A medida provisória foi assinada pelo presidente Lula (PT) no evento no Palácio do Planalto. O pacote foi definido após sucessivas reuniões internas do governo e com o setor produtivo. O martelo foi batido em reunião com Lula na última segunda, e os detalhes, apresentados a lideranças do Congresso ontem.

Apelidado de "Plano Brasil Soberano", o pacote foca nas "empresas mais afetadas" pelo tarifaço. As medidas incluem crédito da R$ 30 bilhões a empresas atingidas, compras governamentais de produtos que não forem exportados e exigência de conteúdo nacional em mercadorias produzidas no país.

O pacote deve socorrer até 45% das empresas que vendem aos EUA. É que nem todos os setores foram afetados pelo tarifaço: 694 acabaram isentos, como celulose, aviões e suco de laranja. Mas outros ramos importantes, como carne e café, receberam taxa adicional de 40% sobre os já sujeitos a uma tarifa de 10%, elevando o total para 50%, que começou a valer no dia 6.

É uma situação inédita. e muito incomum no mundo, um país que não persegue adversários, não persegue imprensa, não persegue escritórios de advocacia, não persegue universidades, não persegue imigrantes legais ou ilegais, está sujeito a uma retaliação injustificável do ponto de vista político e econômico, como é o caso do Brasil.

Fernando Haddad, no lançamento do pacote antitarifas

Parte de estratégia tríplice

Ontem, Lula disse que R$ 30 bilhões "é só o começo". "Você não pode colocar mais [recursos] se você não sabe quanto é [o impacto total]. Vai ter uma política de crédito em que a gente está pensando em ajudar sobretudo as pequenas empresas, o pessoal que exporta tilápia, que exporta fruta, que exporta mel e outras coisas", afirmou à BandNews.

A MP é parte de uma estratégia tríplice do governo. Além do incentivo econômico, a gestão deverá seguir nas tratativas de negociação com os Estados Unidos para reduzir as tarifas e diminuir a lista de produtos taxados e na abertura de mercados para diversificação das exportações.

Uma das principais alternativas é a China. Principal parceiro comercial do Brasil, o país importou do Brasil US$ 136,3 bilhões em produtos em 2024, mas o desafio é a diversificação de produtos: 80% das importações do país são concentradas em três itens (soja, petróleo e minério de ferro).