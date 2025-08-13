Economista: Brasil está longe da meta de inflação, mas dados são positivos

O Brasil ainda está longe da meta de inflação de 3%, mas os dados de julho são positivos, analisou Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados, em entrevista ao Mercado Aberto de hoje, no Canal UOL. Em julho, a inflação acelerou menos do que o previsto. A alta foi de 0,26% no mês passado, após variação de 0,24% em junho.

"É um conjunto de coisas que está ajudando a inflação desacelerar agora. A gente tem a taxa de câmbio, que no começo do ano a gente estava com taxa de 6,30. A gente está falando de uma taxa de câmbio agora que está rodando em torno de 5,40. Então ajudou muito nesse processo de desinflação desde o início do ano."

"A gente tem inflação de alimentos que também com a super safra que a gente está vendo esse ano, está entrando num processo de queda de preços de alimentos. Ainda vai perdurar por mais alguns meses, vai fazer com que tenha um segundo semestre muito mais tranquilo da alimentação do que foi o primeiro semestre."

"A inflação ainda está em 5,3, é uma inflação alta, acima do nosso teto. A gente consegue pelo menos até o final do ano ficar um pouquinho abaixo de 5 e chegar no ano que vem com uma inflação que vai ficar ao redor do teto da meta."

"Tem um longo caminho para a gente conseguir chegar a 3%, que é a meta oficial nossa de inflação. Mas há alguns elementos que ajudaram nesse ano. E vamos combinar, um ano muito tumultuado lá fora, aqui para as questões fiscais mal resolvidas também. Dado todo esse cenário, a inflação até que está caminhando de uma forma positiva."

Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados

O Mercado Aberto vai ao ar de segunda a sexta-feira no UOL às 8h, com apresentação de Amanda Klein, antecipando os principais movimentos do mercado financeiro.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: