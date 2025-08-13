Com serviços bancários em destaque, ganhos do PagBank superam expectativas

Do UOL, em São Paulo

Os ganhos e o lucro por ação do PagBank superaram as expectativas do mercado no segundo trimestre do ano, de acordo com balanço divulgado após o fechamento do mercado. Pela primeira vez, a sua área de serviços bancários teve uma alta maior de receita do que a de pagamentos, passando a contribuir com 26% do lucro bruto.

O que aconteceu

O PagBank divulgou seu balanço do segundo trimestre de 2025. Executivos do banco — uma companhia aberta com ações negociadas na Bolsa de Nova York — concederam entrevista à imprensa hoje.

Principais resultados do 2º trimestre

Receita líquida: alta de 18% ante o 2º trimestre de 2024, para R$ 5,06 bilhões (consenso de mercado: R$ 5,2 bilhões)

Lucro líquido: alta de 4% a/a, para R$ 537 milhões (consenso de mercado: R$ 512 milhões)

Lucro bruto: alta de 7% a/a, para R$ 1,95 bilhão (consenso de mercado: R$ 1,96 bilhão)

Lucro por ação: alta de 14,3% a/a, para R$ 1,79 (consenso de mercado: R$ 1,62)

Principais resultados operacionais do 2º trimestre

Número de clientes: crescimento de 4,5%, para 33 milhões (sendo 17,5 milhões ativos, alta de 3% ao ano)

Volume de depósitos: alta de 9% ao ano, para R$ 37,2 bilhões

Volume de pagamentos processados: alta de 4% ao ano, para R$ 130 bilhões

Portfólio de crédito: alta de 34% ao ano, para R$ 3,9 bilhões (cerca de 85% têm garantias)

Inadimplência (acima de 90 dias): estável em 2,4% ao ano

Cash-in (desconto de recebíveis): alta de 19% ao ano, para R$ 91 bilhões

Remuneração aos acionistas

Pela segunda vez desde a abertura de capital, em 2018, o PagBank vai distribuir lucro aos acionistas na forma de dividendos. O pagamento será feito em 15 de agosto.

O banco também anunciou que pretende pagar dividendos de 10% do lucro líquido todo ano. "Devemos ter mais dois pagamentos à frente, um neste ano e outro no primeiro semestre do ano que vem", afirmou Artur Schunck, diretor financeiro do PagBank.