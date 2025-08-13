Ambev oferece curso gratuito e online para capacitar até 5 mil garçons

A Academia da Cerveja, escola de conhecimento e cultura cervejeira da Ambev, abriu inscrições para um curso gratuito que irá capacitar até cinco mil garçons.

O que aconteceu

As inscrições para o curso, chamado "Bora Formar: Garçons", foram abertas na última segunda-feira (11), dia em que é comemorado o "Dia do Garçom". A iniciativa vai capacitar exclusivamente garçons, garçonetes e atendentes.

O curso é uma capacitação gratuita para quem busca trabalhar em bares e restaurantes e oferece conteúdos sobre cervejas, atendimento, serviço e construção de currículo. O projeto é uma parceria entre Catho, Ambev, Academia da Cerveja, Bora Hub e Abrasel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes.

O curso é inteiramente gratuito, online e disponível para todo o território nacional. As aulas começam já na próxima sexta-feira, dia 15, e as inscrições são feitas pelo site da Sympla.

O curso contará com uma programação dividida em 4 módulos. Serão abordados: a história da cerveja, seus ingredientes, materiais, processos de produção, além de temas relacionados ao atendimento e ao serviço no contexto dos bares. Ao todo, serão 4 horas de capacitação.

Profissionais e iniciantes. O curso é voltado tanto para profissionais que já atuam no setor e desejam aprimorar suas habilidades, quanto para aqueles que buscam ingressar ou retornar ao mercado de trabalho, com foco especial no setor de bares e restaurantes.