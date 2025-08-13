Ambev oferece curso gratuito e online para capacitar até 5 mil garçons
A Academia da Cerveja, escola de conhecimento e cultura cervejeira da Ambev, abriu inscrições para um curso gratuito que irá capacitar até cinco mil garçons.
O que aconteceu
As inscrições para o curso, chamado "Bora Formar: Garçons", foram abertas na última segunda-feira (11), dia em que é comemorado o "Dia do Garçom". A iniciativa vai capacitar exclusivamente garçons, garçonetes e atendentes.
O curso é uma capacitação gratuita para quem busca trabalhar em bares e restaurantes e oferece conteúdos sobre cervejas, atendimento, serviço e construção de currículo. O projeto é uma parceria entre Catho, Ambev, Academia da Cerveja, Bora Hub e Abrasel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes.
O curso é inteiramente gratuito, online e disponível para todo o território nacional. As aulas começam já na próxima sexta-feira, dia 15, e as inscrições são feitas pelo site da Sympla.
O curso contará com uma programação dividida em 4 módulos. Serão abordados: a história da cerveja, seus ingredientes, materiais, processos de produção, além de temas relacionados ao atendimento e ao serviço no contexto dos bares. Ao todo, serão 4 horas de capacitação.
Profissionais e iniciantes. O curso é voltado tanto para profissionais que já atuam no setor e desejam aprimorar suas habilidades, quanto para aqueles que buscam ingressar ou retornar ao mercado de trabalho, com foco especial no setor de bares e restaurantes.
Com a intensa movimentação dos bares, precisamos contar com equipes motivadas e bem preparadas. Por isso, investir na qualificação dos profissionais é fundamental para fortalecer o setor, que é querido pela população e é um dos maiores empregadores do Brasil, com mais de 5 milhões de trabalhadores. Mais do que isso, a Ambev tem como uma de suas prioridades contribuir para o crescimento compartilhado e a geração de renda na cadeia cervejeira. Não faz sentido crescer sem levar junto todo o nosso ecossistema, queremos crescer para e com o Brasil Anna Paula Alves, Diretora de Categoria Cervejeira, na Ambev