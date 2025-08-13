Amanda Klein: Economia vai bem apesar dos petardos de Trump

A economia brasileira se mantém com uma perspectiva positiva mesmo após as tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, analisou a apresentadora Amanda Klein na edição do Mercado Aberto de hoje, no Canal UOL.

Em meio a tantas notícias negativas do tarifaço, vai se criando um caldo positivo na macroeconomia pela via da inflação. O dólar atingiu o menor valor em 14 meses, furou o piso de R$ 5,40, e a Bolsa voltou a flertar com o nível de 138 mil pontos. A onda de otimismo veio à tona com a inflação abaixo das estimativas aqui e nos Estados Unidos.

A inflação benigna junto ao enfraquecimento do dólar no mundo todo, com a expectativa que o Banco Central americano corte juros na próxima reunião de setembro, permitem que o real se valorize e formam um choque para a economia brasileira, com menos repasses à inflação.

Apesar do setor de serviços aquecido e mercado de trabalho pujantes, preços de alimentos e de bens industriais estão bem mais acomodados. E a Selic lá em cima, aos 15%, maior valor em duas décadas, atrai capital estrangeiro nas operações de carry trade - quando você toma dinheiro em um país com juro menor e aplica em outra moeda com taxa maior e se beneficia da diferença.

Amanda Klein

O presidente Lula (PT) anuncia ainda hoje um plano de contingência para socorrer setores econômicos afetados pelo tarifaço dos Estados Unidos. Entre as medidas que foram antecipadas, estão R$ 30 bilhões em crédito para empresas, compras governamentais de produtos que não forem exportados e exigência de conteúdo nacional em mercadorias produzidas no país.

Lula redobrou a aposta na atual estratégia: não pretende ligar para Trump tão cedo, manteve a porta aberta para negociar em outra moeda que não o dólar e tenta estreitar ainda mais os laços com o Brics e procurar novos mercados para os produtos brasileiros. Já falou com líderes da Índia, Rússia e China. Hoje vai ligar para Cyril Ramaphosa, da África do Sul.

O presidente adiantou as principais medidas a serem anunciadas hoje: uma linha de crédito inicial de R$ 30 bilhões para as empresas prejudicadas - frisou que esse é só o começo -, compras governamentais de produtos exportados para os Estados Unidos e programa de conteúdo nacional.

A maioria com a contrapartida de manutenção do emprego pelas empresas. Revelou ainda que estuda ações de retaliação aos americanos com base na lei da reciprocidade, mas sem bravata e medindo as consequências para o povo brasileiro.

Amanda Klein

O Mercado Aberto vai ao ar de segunda a sexta-feira no UOL às 8h, com apresentação de Amanda Klein, antecipando os principais movimentos do mercado financeiro.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: