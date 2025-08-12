Senado vota hoje medida que paga bônus a servidor para reduzir fila do INSS

O Senado deve votar hoje uma medida provisória que visa reduzir as filas para atendimento no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), com pagamento de bônus de produtividade a servidores.

Entenda

Medida cria um programa para reduzir filas de atendimento. A Medida Provisória 1.296/2025 foi editada em abril pelo Governo Federal e cria o Programa de Gerenciamento de Benefícios do INSS e da Perícia Médica Federal. O programa funciona como um regime especial e temporário de trabalho voltado à análise e à revisão de benefícios previdenciários e assistenciais.

Se não for votada, a MP perde a validade nesta terça-feira (12). A previsão é de que o tema seja discutido a partir das 14h. A relatora é a senadora Zenaide Maia (PSD-RN). O texto foi aprovado na Câmara em 7 de agosto.

Foco são os processos em atraso. O programa tem como alvo a revisão de processos e serviços administrativos cujo prazo de análise tenha superado 45 dias ou com prazo judicial expirado. Também entram no programa os serviços que compõem a avaliação biopsicossocial para acesso ao BPC (Benefício de Prestação Continuada).

O programa prevê o pagamento de um bônus de produtividade. Para servidores do INSS, esse valor é de R$ 68 por processo analisado. Para os peritos, é de R$ 75 por perícia ou análise. Para receber os valores, os servidores e peritos precisam antes cumprir sua meta de trabalho mensal, estabelecida pelo INSS.

Orçamento previsto para o programa é de R$ 200 milhões. Foi estabelecido um teto anual para os pagamentos extras, de R$ 17.136 para os servidores e de R$ 18.900 para os peritos. Para atingir esse teto, um servidor precisaria tramitar aproximadamente um processo adicional por dia de trabalho.

Pagamentos não serão incorporados à remuneração. Conforme o texto, os pagamentos aos servidores para diminuir a fila de processos em atraso não serão incorporados à remuneração ou à aposentadoria e não sofrerão descontos previdenciários, além de não servirem de base de cálculo para benefícios ou vantagens.

Programa terá duração de 12 meses. Ele pode ser prorrogado uma única vez, com data limite de 31 de dezembro de 2026. A fila do INSS ultrapassou 2,4 milhões de pedidos em junho de 2025.

O texto a ser votado no Senado inclui a criação de um comitê de acompanhamento do programa. O colegiado será composto por um representante da carreira de perícia médica federal e por representantes dos Ministérios da Previdência Social (coordenador do comitê), de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, da Casa Civil e do próprio INSS.