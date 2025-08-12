Como consultar dinheiro esquecido no Banco Central? Veja passo a passo

O Banco Central informou hoje que ainda há cerca de R$ 10,6 bilhões 'esquecidos' em bancos e outras instituições financeiras. A consulta para saber se você tem algum valor para sacar é feita pela internet.

O que aconteceu

O BC tem um sistema de consulta de valores esquecidos. O Sistema de Valores a Receber (SRV) permite que pessoas físicas e jurídicas vejam se têm recursos esquecidos em bancos, consórcios ou outras instituições do sistema financeiro. Também é possível consultar recursos de pessoas falecidas.

A consulta é feita pela internet. Para consultar, é preciso acessar o site oficial do sistema, informar seu CPF e data de nascimento e clicar em "consultar". Para solicitar o resgate do valor a receber, é preciso entrar no sistema com a sua conta gov.br.

Não há prazo para consultar e resgatar os valores. O período deveria se encerrar em 16 de outubro de 2024, mas o Ministério da Fazenda decidiu que não deveria limitar a retirada de valores esquecidos em instituições financeiras.

Veja o passo a passo de como sacar

Basta acessar o site oficial do sistema, informar seu CPF, data de nascimento e clicar em "consultar". Para pedir o resgate, é preciso entrar no sistema por meio de uma conta gov.br. O resgate é autorizado para aqueles com uma conta de nível prata ou ouro. Se você precisar subir de nível, aumente o nível de segurança no site ou no aplicativo gov.br (veja como fazer). Não deixe para criar a conta ou ajustar o nível no dia de agendar o resgate; Leia e aceite o termo de responsabilidade; Verifique o valor a receber e a instituição que vai devolver. Dependendo do caso, o sistema poderá fornecer informações adicionais. Clique em uma das opções indicadas pelo sistema. Na opção "Solicitar por aqui", a devolução será via Pix em até 12 dias úteis. Depois de informar os dados pessoais, basta anotar o número de protocolo para entrar em contato com a instituição se necessário. Já a opção "Solicitar via instituição" é para quem não tem Pix. Nesse caso, é necessário entrar em contato com a instituição financeira para combinar a forma de saque pelos canais de atendimento que aparecerão no aplicativo.

De onde vem o dinheiro?

Tarifas cobradas indevidamente;

Outros recursos disponíveis nas instituições para devolução;

Recursos não procurados de grupos de consórcio encerrados;

Contas correntes ou poupança encerradas com saldo disponível;

Contas de pagamento pré-pagas e pós-pagas encerradas com saldo disponível;

Parcelas ou obrigações relativas a operações de crédito cobradas indevidamente;

Cotas de capital e rateio de sobras líquidas de beneficiários de cooperativas de crédito;

Contas de registro mantidas por corretoras e distribuidoras encerradas com saldo disponível.

Maior parte foi esquecida em bancos

Mais de 52,6 milhões de pessoas físicas e jurídicas têm R$ 10,566 bilhões a receber. O montante disponível pode ser resgatado por 48,2 milhões de indivíduos (R$ 8,034 bilhões) e 4,4 milhões de empresas (R$ 2,5 bilhões). Os valores estão no sistema do BC criado para que pessoas (inclusive falecidas) e empresas consultem se há dinheiro esquecido em instituições financeiras.

Montante a ser resgatado em junho é o maior deste ano. A atualização do sistema criado para a consulta dos valores esquecidos fecha o primeiro semestre em um total 16,8% superior ao registrado em janeiro (R$ 9,05 bilhões). Em maio, eram R$ 10,37 bilhões esquecidos.

Mais da metade dos valores (R$ 5,9 bilhões) foi esquecida em bancos. Na sequência, aparecem as administradoras de consórcios (R$ 3,3 bilhões), as cooperativas (R$ 817,5 milhões), as instituições de pagamento (R$ 332,2 milhões), as financeiras (R$ 185,4 milhões), as corretoras e distribuidoras (R$ 31,9 milhões) e outras instituições (R$ 10,1 milhões).

Quase dois terços dos valores (64,6%) somam até R$ 10. Na sequência, aparecem os montantes entre R$ 10,01 e R$ 100 (23,97%) e de R$ 100,01 a R$ 1.000 (9,67%). Somente 1,76% daqueles com dinheiro esquecido podem resgatar mais de R$ 1.000.

Brasileiros já resgataram mais de R$ 11 bilhões do sistema. O total foi recuperado por 28,9 milhões de pessoas físicas (R$ 8,14 bilhões) e 2,9 milhões de pessoas jurídicas (R$ 2,9 bilhões). Somente em junho, foram devolvidos R$ 318,4 milhões.

Cuidado com golpes