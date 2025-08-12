Governo anuncia amanhã plano com crédito de R$ 30 bi para taxados pelos EUA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disseram que o governo federal vai anunciar amanhã o plano de contingência para socorrer setores econômicos afetados pelo tarifaço dos Estados Unidos. Entre as medidas, devem estar R$ 30 bilhões em crédito mais barato para empresas, compras governamentais de produtos que não forem exportados e prazo maior para quitar tributos.

O que aconteceu

Haddad afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai assinar ainda hoje a medida provisória que contém as medidas de socorro. Mas a divulgação será feita somente amanhã, disse o ministro.

A cerimônia está marcada para as 11h30 de amanhã, de acordo com fontes do Palácio do Planalto. O governo mandou uma mensagem a empresários convidando para a cerimônia de assinatura da MP, informação adiantada pela jornalista Thais Heredia, da CNN, e confirmada ao UOL.

Segundo Haddad, todo o texto foi definido ontem à noite, em reunião entre Lula e ministros da cúpula do governo. Participaram do encontro de cerca de duas horas Haddad, Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais), Rui Costa (Casa Civil), Mauro Vieira (Relações Exteriores), e o advogado-geral da União, Jorge Messias.

Lula confirmou a programação do anúncio e citou o valor estimado da linha de crédito do pacote: R$ 30 bilhões. O presidente deu uma entrevista no começo desta noite ao canal de TV BandNews.

R$ 30 bilhões é o começo. Você não pode colocar mais se você não sabe quanto é. Vai ter uma política de crédito que a gente está pensando em ajudar. Sobretudo, as pequenas empresas, o pessoal que exporta tilápia, que exporta fruta, que exporta mel e outras coisas. Então nós vamos aprovar amanhã, e eu acho que vai ser extremamente importante para que a gente possa mostrar que ninguém ficar desamparado por conta da taxação do presidente Trump.

Presidente Lula, em entrevista à BandNews

Conheça as medidas que podem ser anunciadas

Uma das ideias que estavam sendo estudadas era criar linhas de crédito com juros mais baixos para as empresas afetadas. Essas linhas de crédito, com juros iguais para todas as empresas, seriam liberadas pelo FGO (Fundo de Garantia de Operações), do Banco do Brasil, e pelo FGE (Fundo de Garantia à Exportação), do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).

As empresas também teriam mais tempo para pagar seus tributos. O chamado diferimento de impostos federais permite aos empresários adiar por até 90 dias a quitação de tributos e, assim, aliviar o caixa.

Outra medida que pode estar incluída no pacote é a antecipação de recebimento de benefícios fiscais. As empresas que aderirem ao programa receberiam com antecedência o ressarcimento de crédito de PIS (Programa de Integração Social) e Cofins (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social), por exemplo.

O governo pode, ainda, comprar parte das mercadorias que não forem exportadas aos EUA. A União usaria o PPA (Programa de Aquisição de Alimentos) e o Pnae (Programa Nacional de Alimentação Escolar) para comprar parte da produção que deixará de ingressar nos EUA. Frutas e pescados adquiridos dessa maneira poderiam abastecer escolas públicas, por exemplo.

Regra pode definir que empresas não poderão demitir. Uma das exigências a quem tomar crédito mais barato pode ser que elas não mandem embora seus funcionários. As companhias, no entanto, poderão antecipar férias coletivas e flexibilizar a concessão de banco de horas.

O plano pode ter uma segunda fase. Se o socorro emergencial anunciado hoje não for suficiente, a equipe econômica já conta com medidas adicionais para uma nova rodada de ajuda econômica.

O pacote deve socorrer até 45% das empresas que vendem aos EUA. É que nem todos os setores foram afetados pelo tarifaço: 694 acabaram isentos, como celulose, aviões e suco de laranja. Mas outros ramos importantes, como carne e café, estão endo tarifados em 50%: 10% anunciados em abril e 40% em julho.