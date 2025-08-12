Inflação sobe para 0,26% em julho, apesar de alimentos mais baratos

Após fechar o primeiro semestre acima do teto no primeiro período de meta contínua, a inflação voltou a ganhar ritmo e fechou o mês de julho em 0,26%, ante alta de 0,24% registrada no mês anterior. A aceleração divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) foi puxada novamente pelo aumento das contas de luz, que inibiu a segunda queda consecutiva de preço dos alimentos.

Como foi o IPCA

Inflação volta a ganhar força após quatro meses de desaceleração. O avanço de 0,26% registrado pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) em julho interrompe trajetória de desaceleração do indicador observada desde fevereiro. A variação fica abaixo das estimativas do mercado financeiro (+0,34%) e do resultado apurado no mesmo mês do ano passado (+0,38%).

Variação acumulada em 12 meses da inflação oficial perde ritmo. A alta do IPCA entre agosto do ano passado e julho deste ano foi de 5,23%. A taxa figura levemente abaixo da apurada no intervalo encerrado em junho (5,35%), mas apresenta uma oscilação maior na comparação com o mesmo período do ano passado (4,5%).

Indicador oficial de preços permanece acima do teto da meta. Com a variação positiva de julho, a inflação acumulada dos últimos 12 meses se mantém acima da margem de tolerância de 1,5 ponto percentual da meta estabelecida em 3% pelo CMN (Conselho Monetário Nacional).

BC prevê volta da inflação à meta no primeiro trimestre de 2026. A projeção foi apresentada pelo presidente da autoridade monetária, Gabriel Galípolo, na carta enviada ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para justificar o estouro da meta nos seis primeiros meses deste ano. A estimativa aponta que a inflação acumulada fechará março em 4,2%.

O compromisso do Banco Central é com a meta de inflação de 3%, e as decisões são pautadas para que este objetivo seja atingido no horizonte relevante de política monetária.

Carta do BC a Haddad

Alimentação

Preço dos alimentos cai pelo segundo mês consecutivo. A variação negativa de 0,27% do grupo de despesas é superior à baixa apurada em junho (-0,18%). A queda foi puxada pelos gastos com a alimentação no domicílio (-0,69%). Os principais destaques ficaram por conta da batata-inglesa (-20,27%), a cebola (-13,26%) e o arroz (-2,89%).

Alimentação fora de casa permanece em aceleração. Na contramão dos custos da refeição no domicílio, a alta do subgrupo passou de 0,46% para 0,87% entre junho e julho. O resultado é originado pelo encarecimento dos lanches (+1,09%). O preço da refeição, por sua vez, subiu 0,44%, alta menor do que registrada no mês anterior (+0,64%).

Sem a contribuição dos alimentos, a inflação seria de 0,41%. As altas no grupamento de alimentação fora do domicílio refletem o período de férias.

Fernando Gonçalves, gerente do IPCA

Contas de luz

Tarifa de energia elétrica permanece como vilã dos brasileiros. O aumento de 3,04% das contas de luz residenciais foi motivado pela manutenção da bandeira tarifária vermelha patamar 1 nas contas de energia elétrica residencial no mês de julho. A determinação da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) eleva o valor das faturas em R$ 4,46 a cada 100 kW/h (quilowatt-hora).

De janeiro a julho, energia elétrica residencial acumula uma alta de 10,18%, destacando-se como o principal impacto individual no resultado acumulado do IPCA. Esta variação é a maior para o período janeiro a julho desde 2018, quando o acumulado foi de 13,78%.

Fernando Gonçalves, gerente do IPCA

Bandeira é justificada pelo baixo volume de chuva nos reservatórios. A agência reguladora afirma que a redução da geração de energia hidrelétrica aumentou a utilização de fontes de energia mais onerosas, como as usinas termoelétricas. O cenário resulta em um custo adicional para as tarifas de energia. "Sem a contribuição da energia elétrica, o resultado do IPCA de julho ficaria em 0,15%", analisa Fernando Gonçalves, gerente do IPCA.

Cobrança extra será ainda maior para as contas de luz de agosto. Para este mês, a Aneel determinou o acionamento do patamar 2 da bandeira vermelha. A medida eleva as contas de luz em R$ 7,87 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos e vai inibir o alívio que seria causado devido ao excedente de receitas e despesas da Usina de Itaipu no ano passado.

Descontos por bônus serão aplicados diretamente na conta de luz. A distribuição de R$ 883 milhões aprovada pela Aneel resultará na redução média de R$ 11,59 no valor das tarifas de energia elétrica de todos os clientes residenciais ou rurais que tiveram consumo inferior a 350 kWh em pelo menos um mês de 2024.

Outros destaques

Valor dos combustíveis para os motoristas recuou 0,64% em julho. O resultado foi determinado pelas quedas nos preços do etanol (-1,68%), do óleo diesel (-0,59%), da gasolina (-0,51%) e do gás veicular (-0,14%). As variações impediram uma alta maior do grupo de transportes, que subiu 0,35%, influenciado pela alta das passagens aéreas (+19,92%).

Preços do grupo de saúde e cuidados pessoais subiram 0,45%. A alta foi impulsionada pelos itens de higiene pessoal (+0,98%) e o plano de saúde (+0,35%), reflexo da incorporação dos reajustes autorizados pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar). Os percentuais de reajuste podem alcançar os 7,16%, a depender do plano e do período de contratação.

Veja a variação de cada grupo:

Vestuário: -0,54%

Alimentação: -0,27%

Comunicação: -0,09%

Educação: +0,2%

Artigos de residência: +0,09%

Transportes: +0,35%

Saúde e cuidados pessoais: +0,45%

Despesas pessoais: +0,76%

Habitação: +0,91%

O que é o IPCA

Inflação oficial é calculada a partir de 377 produtos e serviços. A escolha pelos itens tem como base o consumo das famílias com rendimentos entre um e 40 salários mínimos. O cálculo final considera um peso específico para cada um dos itens analisados pelo indicador.

IPCA abrange a evolução dos preços em nove grandes grupos. As análises consideram as variações apresentadas por itens das áreas de alimentação e bebidas, artigos residenciais, comunicação, despesas pessoais, educação, habitação, saúde e cuidados pessoais, transportes e vestuário.

Análise mensal é realizada nos grandes centros urbanos do Brasil. Para isso, o IBGE realiza as coletas de preços nas regiões metropolitanas de Belém (PA), Fortaleza (CE), Recife (PE), Salvador (BA), Belo Horizonte (MG), Vitória (ES), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS) e do Distrito Federal. Também há pesquisadores nos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís e Aracaju.