Haddad: novas regras de tributação são necessárias para cumprir Arcabouço

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu hoje a Medida Provisória (MP 1.303/2025) como um meio essencial para o cumprimento das metas do arcabouço fiscal e para fechar o Orçamento de 2026, que prevê superávit primário de 0,25% do PIB (Produto Interno Bruto).

O que aconteceu

O ministro da Fazenda participa hoje da comissão mista que analisa a Medida Provisória (MP 1303/25). O colegiado foi instalado em julho e tem como presidente o senador Renan Calheiros (MDB-AL) e o deputado federal Carlos Zarattini (PT-SP) como relator. Haddad abriu hoje os trabalhos da comissão que pode aprovar ou não as novas regras de tributação sobre aplicações financeiras e ativos virtuais.

Quem não pagava imposto está sendo chamado a contribuir. Vamos distribuir a carga de forma justa, sem penalizar a população de baixa renda.

Fernando Haddad, ministro da Fazenda, na comissão mista nesta terça-feira (12)

Haddad destacou que os títulos hoje isentos somam R$ 1,7 trilhão e criam "enorme distorção" no mercado. Segundo ele, a tributação de 5% sobre LCIs, LCAs, fundos imobiliários e Fiagros não vai desestimular o investimento. Também defendeu elevar de 12% para 18% a alíquota sobre apostas esportivas, classificando o setor como "problema de saúde pública".

"Precisamos crescer com qualidade", afirmou. O ministro disse ainda que a medida corrige desigualdades no tratamento entre instituições financeiras, combate compensações tributárias abusivas e garante que o ajuste fiscal seja feito preservando o crescimento econômico, com inflação e desemprego em baixa.

O que muda com a MP

A Medida Provisória 1303/2025 é uma das iniciativas de recomposição fiscal junto com escalada nas alíquotas do IOF. A MP foi divulgada no dia 11 de junho como forma de o governo compensar a revogação do decreto presidencial que previa a alta do IOF. Na ocasião, o Ministério da Fazenda afirmou que a proposta, junto com o novo decreto também editado na data, tem o objetivo de "corrigir distorções, construir isonomia tributária e manter o equilíbrio fiscal do Brasil".

A traz resoluções que afetam investidores. O texto prevê a cobrança de 5% de Imposto de Renda sobre aplicações financeiras hoje isentas, como a (LCA) Letra de Crédito Agrícola, a LCI (Letra de Crédito Imobiliário), os FIIs (fundos imobiliários) e Fiagros (Fundos de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais). A MP estabelece que todos eles passem a pagar 5% de IR.

Efeito de "harmonização tributária" para títulos com baixa carga de impostos, como os criptoativos. A MP também unifica em 17,5% a alíquota do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre rendimentos financeiros, substituindo a tabela regressiva atualmente em vigor para aplicações de renda fixa. A taxa também valerá para criptoativos, que não terão mais isenção nas operações até R$ 35 mil. Não há mudança, contudo, na tributação sobre a caderneta de poupança que segue isenta.

Antes da MP, investimentos em renda fixa eram sujeitos à tributação regressiva no tempo. A alíquota iniciava-se em 22% e terminava em 15%, enquanto os ativos em renda variável respondiam em 15%. Agora os dois pagarão 17,5% independentemente do tempo de aplicação.

A MP também eleva a carga sobre as apostas esportivas. A tributação sobre o faturamento das bets sobe de 12% para 18%. A proposta do governo também trata da CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) paga por instituições do sistema financeiro. Pela regra anterior, as alíquotas eram de 9%, 15% e 20%. A medida provisória acaba com a cota mais baixa.

Outros dispositivos da MP pretendem coibir compensações abusivas de crédito tributário. A medida considera como indevidas declarações feitas com documento de arrecadação inexistente, no caso de suposto pagamento indevido. Também é considerado indevido o crédito de PIS/Cofins que não tenha relação com a atividade econômica do contribuinte.

Com as mudanças, o governo espera arrecadar R$ 10,5 bilhões em 2025 e R$ 20,6 bilhões em 2026. Para isso, porém, a medida provisória precisa ser votada por senadores e deputados até 28 de agosto. A base governista, de acordo com informações da Folha de S. Paulo, se mobilizava para instalar a comissão mista da MP ainda em julho, antes do recesso parlamentar, mas o projeto acabou ficando para discussão nesse segundo semestre.

Há resistência do mercado financeiro quanto ao texto e o aumento do IOF abriu um crise entre o governo e o Congresso. O primeiro decreto com a elevação do IOF foi publicado ainda maio, mas mudança irritou o mercado financeiro, que pressionou o Congresso para derrubar o despacho presidencial. No mesmo dia, o governo publicou um novo decreto com alguns recuos, mas isso não foi suficiente para aplacar o Parlamento. O Congresso, então, aprovou um decreto legislativo derrubando os de Lula. A decisão abriu uma crise institucional, já que a última vez que congressistas revogaram o decreto de um presidente foi em 1992, no governo Fernando Collor de Mello.

Debate foi parar no STF. O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes chegar a suspender os efeitos da medidas dos governo e pediu uma reunião conciliatória entre os poderes, mas não houve um acordo. No dia 16 de julho, porém, o ministro do STF determinou que os decretos presidenciais voltassem a vigorar. O ministro, porém, entendeu que o Congresso tinha razão em parte, e suspendeu o trecho do decreto que tributava as chamadas operações de "risco sacado".

Veja como ficaram as alíquotas

O governo havia unificado a cobrança do IOF em 3,5% para operações de quem viaja ao exterior. Com a validação dos decretos presidenciais, essa alíquota será aplicada para:

Compra de moeda em espécie; Transações com cartões de crédito, débito, débito internacional e pré-pago; Empréstimo de curto prazo (inferior a um ano); Remessas de dinheiro para conta de terceiros no exterior;

Outras operações terão outros percentuais: