Quem é o executivo da Fast Shop preso hoje em São Paulo

O executivo da varejista Fast Shop Mario Otavio Gomes, preso hoje por suposto envolvimento com propina, trabalha há mais de 30 anos na companhia.

O que aconteceu

Gomes começou a trabalhar na Fast Shop em 1994. Ele foi diretor de tecnologia da varejista por 20 anos, segundo seu perfil no Linkedin.

Em 2014, assumiu como diretor estatutário da empresa, cargo que exerce até hoje. Ainda segundo seu perfil, ele é formado em administração de empresas.

O executivo foi preso em um apartamento em São Paulo na manhã de hoje. Ele é alvo de uma operação contra suspeitos de favorecer empresas do setor de varejo em troca de propinas em São Paulo. Além dele, foram presos também o empresário Sydney Oliveira, dono da rede de farmácias Ultrafarma, e um fiscal da Secretaria da Fazenda de São Paulo, identificado como Artur Gomes da Silva Neto.

Sidney e Mario fariam parte de um esquema de corrupção envolvendo auditores fiscais tributários do Departamento de Fiscalização da Secretaria Estadual da Fazenda de SP. A Ultrafarma e a Fast Shop foram procuradas via assessoria de imprensa, mas não responderam.

Mandado de prisão temporária tem prazo de cinco dias. Os investigados podem responder por corrupção passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

Fiscal da Secretaria da Fazenda de São Paulo é suspeito de movimentar R$ 1 bilhão em propina. Ele é suspeito de facilitar que empresas pedissem crédito tributário, segundo o MP. Segundo investigadores, era responsável por "dar o caminho das pedras" para o esquema de corrupção.

Esquema funcionava desde 2021 com as companhias contratando uma empresa de fachada no nome da mãe de Artur, segundo o MP. Segundo as investigações, a empresa de fachada prestava serviços tributários. Artur orientava as companhias e chegava a compilar documentos que as empresas deveriam enviar à Secretaria da Fazenda para pedir ressarcimento de créditos, acelerando o processo para quem pagava a propina.