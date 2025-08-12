Topo

Economia

OPINIÃO

Economista: Brasil precisa diversificar mercados na Ásia para além da China

Colaboração para o UOL, em São Paulo

12/08/2025 12h23

Diante da crise comercial com os Estados Unidos, o governo brasileiro precisa seguir na direção de diversificar os mercados na Ásia para além da China, avaliou José Roberto Mendonça de Barros, economista da MB Associados, em entrevista ao Mercado Aberto de hoje, no Canal UOL.

Essa instabilidade milita, tudo isso milita contra os Estados Unidos. Por outro lado, a Ásia é a área global que continua crescendo mais, então o interesse brasileiro, no meu entender, não é só apenas aumentar o seu relacionamento com a China, que vai acontecer naturalmente.

O que nós precisamos é diversificar, e estamos indo nessa direção, em vender muito mais para a Ásia. Nós estamos abrindo mercados no Vietnã, nas Filipinas, em todas as outras regiões, e isso é positivo. Pena que reduz nos Estados Unidos.
José Roberto Mendonça de Barros, economista

Relacionadas

Inflação sobe para 0,26% em julho, apesar de alimentos mais baratos

Brasil manda recado a outros países com carta à OMC, diz Leonardo Trevisan

Reunião com governo dos EUA é cancelada após ação da direita, diz Haddad

O presidente Lula (PT) telefonou para o presidente da China, Xi Jinping na noite de ontem (11). Eles trocaram impressões sobre a atual conjuntura internacional e os esforços de paz entre Rússia e Ucrânia. A conversa ocorre em meio ao tarifaço imposto por Donald Trump. No Brasil, uma taxa adicional de 40% sobre os produtos já sujeitos a tarifa de 10% começou a valer.

O resultado global continua sendo de incerteza, vai ser muito ruim para os americanos, para a economia americana como um todo.

E, eu não tenho dúvida, o Trump não conseguirá levar de forma significativa a indústria de volta para os Estados Unidos.
José Roberto Mendonça de Barros, economista

O Mercado Aberto vai ao ar de segunda a sexta-feira no UOL às 8h, com apresentação de Amanda Klein, antecipando os principais movimentos do mercado financeiro.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa:

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Economia

Viação Águia Branca abre 311 vagas de emprego, a maioria para motoristas

Brasileiros têm R$ 10,6 bi esquecidos em bancos e instituições financeiras

Senado vota hoje medida que paga bônus a servidor para reduzir fila do INSS

Economista: Brasil precisa diversificar mercados na Ásia para além da China

Amanda Klein: Trump joga o Brasil no colo da China

Dólar cai a R$ 5,39, e Bolsa sobe 1,86% após inflação nos EUA e no Brasil

Quem é o executivo da Fast Shop preso hoje em São Paulo

Inflação sobe para 0,26% em julho, apesar de alimentos mais baratos

Auxílio Gás de agosto: veja data de pagamento e quem recebe o benefício

4º lote de restituição do IRPF: veja data de pagamento e consulta

FGTS 2025: veja calendário completo de liberação do saque-aniversário