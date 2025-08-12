Dólar cai a R$ 5,41, e Bolsa sobe 1,33% após inflação nos EUA e no Brasil

O dólar abriu em queda, enquanto a Bolsa de Valores está em alta, refletindo o alívio nos mercados após a divulgação de dados de inflação nos Estados Unidos e no Brasil.

O que está acontecendo

Dados de inflação no Brasil e nos EUA saíram hoje. Lá fora, o CPI, o índice de preço ao consumidor norte-americano, subiu 0,2% em julho, em linha com as expectativas, mas reforçando as apostas de corte de juros ainda este ano. No Brasil, o IPCA avançou 0,26% no mês, ligeiramente acima de junho, com alta da energia elétrica compensando nova queda nos preços dos alimentos.

Depois de fechar em leve alta ontem de 0,14%, a R$ 5,44, o dólar vem recuando hoje desde a abertura. Às 10h37, a moeda norte-americana caía 0,56%, vendida a R$ 5,414, mas chegou a atingir R$ 5,40. O dólar turismo também registrava queda forte de 1,49%, cotado a R$ 5,635.

Valorização do real está em linha com o exterior. No mesmo horário, o índice DXY, que mede a força do dólar frente a uma cesta de seis moedas de países ricos, recuava 0,11%, aos 98,40 pontos.

Já o Ibovespa abriu os primeiros negócios do dia em alta. O principal índice acionário da Bolsa de Valores subia 1,33%, aos 137.431 pontos, às 10h27.

A movimentação dos ativos de hoje está relacionada à divulgação dos dados de inflação no Brasil e nos EUA. A espera pelos indicadores adicionou cautela no pregão de ontem que encerrou com o dólar em ligeira alta e a Bolsa em queda de 0,21%, aos 135.623 pontos. O recuo da Bolsa brasileira se acelerou ontem após o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmar que a reunião com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, foi cancelada "após articulação da extrema-direita brasileira".

Hoje, contudo, o mercado reforça as apostas por corte de juros nos EUA. O CPI, principal índice de inflação do país, registrou alta de 0,2% em julho na comparação com o mês anterior, desacelerando após a alta de 0,3% de junho, segundo informações divulgadas pelo Departamento do Trabalho do país. O resultado veio em linha com o consenso de mercado.

IPCA de julho subiu para 0,26%, com a energia elétrica puxando a alta. O índice oficial de inflação brasileira está levemente acima da alta de 0,24% registrada em junho, segundo o IBGE. Pelo terceiro mês seguido, a energia elétrica residencial foi o principal fator de pressão, respondendo sozinha por 0,12 ponto percentual do resultado.