CadÚnico responde por 80% dos empregos com carteira no 1º semestre de 2025

Oitenta por cento das vagas formais geradas no Brasil no primeiro semestre de 2025 foram preenchidas por pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), segundo o Governo.

O que aconteceu

Foram criados 1,22 milhão de empregos com carteira assinada neste período, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED). Deste total, 977 mil foram ocupados por pessoas inscritas no CadÚnico, principal ferramenta de identificação de famílias em situação de vulnerabilidade.

Mulheres em alta. As mulheres representam 52,9% do saldo de vagas entre os inscritos no CadÚnico, com 55,5% (2.737.997) das admissões. Os homens representam 47,1% do saldo de empregos no CadÚnico, com 44,5% (2.196.442) nas contratações.

Bolsa Família. Entre beneficiários do CadÚnico que estão no Bolsa Família, o saldo de empregos atingiu 711.987 vagas, equivalente a 58,2% do total geral. As mulheres também se destacaram nesse grupo, representando 55,5% das contratações líquidas. Nas admissões, elas correspondem a 59,7% (1.410.133), contra 951.292 pessoas (40,3%) dos homens.

São Paulo lidera números

São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Paraná lideraram a criação de empregos para o público do CadÚnico. Foram 553.813 vagas, representando 56,6% do total. Entre os beneficiários do Bolsa Família, esses estados concentraram 391.694 empregos, 55% do saldo nacional.

São Paulo se destacou como o maior gerador de oportunidades em ambos os grupos. Foram 247.511 vagas para inscritos no Cadastro Único e 167.570 para beneficiários do Bolsa Família.

CadÚnico

O que é. O Cadastro Único é a principal ferramenta do Governo Federal para identificar as famílias brasileiras de baixa renda e saber suas condições de vida. Ele dá visibilidade às famílias e permite o seu acesso aos programas e benefícios sociais.

Como se cadastrar. Para fazer o cadastro, a família pode procurar um posto de atendimento do Cadastro Único ou um CRAS - Centro de Referência em Assistência Social no município onde mora e solicitar o cadastramento. Agora, com o novo aplicativo do Cadastro Único, a família pode agilizar o processo de cadastramento, fazendo o seu pré-cadastro. Com o pré-cadastro pronto, é preciso ir a um posto de atendimento em até 120 dias para finalizar o cadastramento.

Quem pode se inscrever