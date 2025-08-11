Quem pode ser dono de cartório no Brasil? Saiba o que é preciso

No Brasil, ser dono de um cartório — ou titular de serventia — não é algo que acontece por indicação ou herança. É preciso atender a requisitos específicos e passar por concurso público. A lei define regras claras, que envolvem formação, experiência e boa conduta.

Quem pode ser dono de cartório no Brasil?

Para ser titular, é preciso passar em concurso. O ingresso na área de cartórios é regulamentado pela Constituição Federal e exige aprovação em concurso público de provas e títulos. A lei ainda diz que nenhum cartório pode ficar sem titular por mais de seis meses sem que seja aberto um concurso para preencher a vaga.

Requisitos básicos são obrigatórios. Entre as exigências estão: nacionalidade brasileira, capacidade civil, quitação com obrigações eleitorais e militares, diploma de bacharel em direito e "conduta adequada" para o exercício da profissão.

Há uma exceção para não graduados em Direito. Quem não possui bacharelado pode concorrer se comprovar, até a primeira publicação do edital, pelo menos dez anos de trabalho em serviço notarial ou de registro.

Cartório não é herança. A titularidade não pode ser passada de pai para filho. É preciso sempre cumprir os requisitos legais e ser aprovado em concurso.

Quanto ganha um dono de cartório?

Não há salário fixo para titulares. O rendimento depende dos emolumentos — taxas cobradas pelos serviços — descontadas todas as despesas do cartório, como salários, aluguel, contas e manutenção.

A renda varia conforme a demanda. De acordo com dados compilados pelo UOL e publicados nesta segunda-feira (11), dono de cartório é a ocupação mais bem paga do país, com média mensal de R$ 156 mil. No Distrito Federal, a média chega a R$ 530 mil. O "mercado" dos serviços de registro movimenta até R$ 30 bilhões por ano.

Os ganhos são públicos. Qualquer pessoa pode consultar as rendas brutas dos cartórios no site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), na seção Justiça Aberta.

* Com informações de reportagem publicada em 12/06/2024.