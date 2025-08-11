Topo

Pacote contra tarifaço pode baixar inflação no Brasil, diz economista

11/08/2025 10h49

O conjunto de medidas que o governo Lula (PT) prepara para enfrentar o tarifaço imposto por Donald Trump pode reduzir a inflação no Brasil, afirmou Samuel Pessôa, economista da FGV (Fundação Getúlio Vargas), em entrevista à edição de hoje do UOL News.

No pacote, o governo federal deve cobrar a manutenção de emprego das empresas que tomarem crédito subsidiado pelo Tesouro Nacional. As medidas devem ser anunciadas no começo desta semana.

Esse efeito [redução da inflação] geralmente ocorre. Quando os EUA impõem uma tarifa aos produtos que exportamos para eles, uma parte da demanda não atenderá mais ao mercado americano porque ficaram caros demais. Esses produtos serão ofertados no mercado doméstico.

Vejo, talvez, para café e carnes algum impacto positivo de médio prazo. Claro, tudo isso é transitório; a longo prazo, a estrutura de oferta se ajusta e não sobra impacto. Samuel Pessôa, economista da FGV

Pessôa explicou que este cenário tem mais chances de se concretizar caso o governo federal não eleve o tom e decida sobretaxar as mercadorias importadas dos EUA.

Daqui a um ano e três meses, teremos uma eleição. Nesse horizonte de tempo, se o governo brasileiro não retaliar e não impuser tarifas sobre as exportações dos EUA, o efeito líquido desse imbróglio todo será uma redução da inflação. Samuel Pessôa, economista da FGV

