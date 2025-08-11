CNI fará missão empresarial aos EUA em setembro para negociar tarifaço

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) fará uma missão empresarial aos Estados Unidos no início de setembro para negociar as tarifas impostas pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros, disse Frederico Lamego, superintendente de Relações Internacionais da CNI, em entrevista ao Mercado Aberto de hoje. A viagem terá a presença de empresários atingidos pelas medidas do governo americano.

Nós aqui estamos defendendo o diálogo primeiro, somos contra qualquer medida retaliatória nesse momento, inclusive nós estamos organizando uma missão empresarial no começo do mês de setembro.

Será exatamente para levar aqueles setores que foram mais impactados pelas tarifas para se encontrarem na Câmara de Comércio dos Estados Unidos com compradores e fornecedores dos Estados Unidos, exatamente para a gente criar uma agenda de sensibilização nos Estados Unidos sobre essa questão.

Frederico Lamego

O presidente Lula se reúne na tarde de hoje com o vice-presidente, Geraldo Alckmin, para definir os últimos detalhes do pacote de medidas de contingenciamento para amenizar os impactos das tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos às exportações brasileiras.

O governo calcula que um terço das empresas que exportam para os EUA será afetado pelo tarifaço. A reunião está marcada para as 17h e há a expectativa de que as medidas sejam anunciadas ainda hoje.

Na entrevista ao Mercado Aberto, Lamego disse que a CNI encaminhou ao governo uma proposta para mitigar os danos causados aos empresários.

A gente entende que essa é uma agenda que a gente precisa continuar a dialogar. A cerca de 15 dias também a CNI encaminhou um pacote ao governo de medidas compensatórias que tem a ver com aumentos dos prazos de empréstimo, de capital de giro, a revisão dos créditos de exportação.

São 8 medidas como um todo, e nós estamos esperando, estamos aguardando a divulgação do pacote de socorro, para verificar como que isso vai se dar na prática, porque as nossas empresas estão muito preocupadas com tudo isso.

Frederico Lamego

