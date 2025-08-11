Leilão de imóveis do Santander tem terreno de R$ 50 mil e mansão de R$ 5 mi

Topo

O Banco Santander realiza um leilão de imóveis nesta terça-feira (12), a partir das 11h (de Brasília), em parceria com a Biasi Leilões.

O que aconteceu

São 257 imóveis no total, que incluem salas comerciais, apartamentos, casas e terrenos. Os Interessados devem realizar cadastro gratuito na Biasi Leilões; os imóveis já estão abertos para lance na plataforma.

O imóvel de menor valor é um terreno na cidade de Pérola (PR). Ele tem 587 m², fica em um condomínio e tem lance inicial de R$ 50 mil.

Já o imóvel mais caro é uma mansão em Dourados (MS), com lance inicial de R$ 5 milhões. A casa tem um terreno de 1900 m² e uma área construída de 834,18 m².

Os imóveis serão vendidos através de leilão presencial, online e misto. De acordo com o edital, após os lances será necessário que o vendedor aprove o maior lance ofertado'. "Ainda que o lance do comprador seja o maior dentre os lances oferecidos, o vendedor poderá recusá-lo, a seu exclusivo critério e independentemente de justificativa", diz.

Há imóveis em 20 estados do Brasil, além do DF. São eles: Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.

