Governo alerta que agentes não fazem visita domiciliar para negar benefício

11/08/2025 12h20

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) divulgou uma nota para informar que um vídeo que circula nas redes sociais sobre o procedimento de visita a domicílio —cuja avaliação determinaria se o benefício social será negado ou não ao cidadão— não é uma ação de agentes do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

A pasta alerta que o procedimento ocorre por meio de outros órgãos e apenas quando o beneficiário aciona a justiça para ter acesso aos benefícios. O alerta de fake news foi divulgado no último sábado (9).

O MDS informa que as visitas domiciliares realizadas pelos trabalhadores das unidades do SUAS têm como único objetivo a coleta de informações para o Cadastro Único. O serviço é feito por meio da estratégia de Busca Ativa, que visa localizar e incluir todas as famílias de baixa renda no CadÚnico e atualizar os dados já cadastrados.

As estratégias seguem estritamente os princípios técnicos e éticos, pautadas no respeito aos direitos humanos e na proteção social. Não se trata de visitas de fiscalização, mas de um momento de diálogo com o cidadão, com o objetivo de reunir dados que qualificam o cadastro e possibilitam o acesso a benefícios e programas sociais, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e o Bolsa Família MDS, em nota oficial

A pasta ressalta ainda que não há 'qualquer inspeção de cômodos ou invasão de privacidade' nas visitas realizadas. O MDS reforça que 'a coleta das informações é feita diretamente com a pessoa entrevistada, de maneira transparente, garantindo sigilo e preservando sua dignidade' e que esses 'princípios são inegociáveis na condução da política de Assistência Social, do Cadastro Único e de seus programas vinculados'.

O comunicado reforça ainda que quem compartilha fake news pode enfrentar ações civis, como pagamento de indenizações por danos morais. O Ministério orienta ainda que, em caso de dúvidas, o cidadão deve procurar a Ouvidoria pelo Disque Social 121 ou buscar informações nos canais oficiais, como o portal e as redes sociais do MDS. "É essencial verificar a veracidade das informações antes de compartilhá-las", finaliza a nota.

