Dólar tem leve alta, e Bolsa abre em baixa com Galípolo e tarifaço no radar

O dólar e Bolsa de Valores iniciaram a semana em direções opostas, com investidores atentos aos desdobramentos do tarifaço imposto pelos Estados Unidos e às falas do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo. No radar também estão o plano de contingência do governo para mitigar impactos das barreiras comerciais, a divulgação de indicadores econômicos ao longo da semana e balanços de grandes empresas.

O que está acontecendo

Dólar abre em alta o pregão. Às 10h13, a moeda norte-americana subia 0,22%, vendida a R$ 5,447, próxima do patamar de fechamento na sexta-feira (8), quando avançou 0,24%, a R$ 5,436. Na semana passada, porém, a divisa acumulou perdas de quase 2% frente ao real.

O dólar turismo também avança. Usada para quem viajar, a moeda norte-americana também registra alta de 0,42%, cotada a R$ 5,662.

Bolsa de Valores abre no vermelho. O principal índice acionário da Bolsa caía 0,13%, aos 135.738 pontos na abertura, mas mantendo-se próximo do último fechamento, de 135.913 pontos.

Mercado segue de olho nos desdobramentos do tarifaço, em especial do "socorro" aos setores impactados. O governo do presidente Lula deve apresentar entre hoje e amanhã o aguardado plano de contingência para reduzir os impactos da tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. As novas tarifas, em vigor desde 6 de agosto, afetam setores-chave da economia nacional, com destaque para indústria, agroindústria e manufaturados, gerando forte preocupação entre empresários e autoridades.

Estratégia é evitar retaliações diretas contra os EUA, priorizando ações para preservar empregos e competitividade. Entre as medidas estudadas estão linhas de crédito emergenciais, flexibilização de regras trabalhistas e ampliação do programa Reintegra, que devolve parte dos tributos pagos na exportação. A reunião que definirá o desenho final do plano ocorre hoje às 17h, no Palácio do Planalto, com Lula, Alckmin e Haddad.

Investidores também aguardam declarações de Gabriel Galípolo. O presidente do Banco Central participa hoje de evento da ACSP (Associação Comercial de São Paulo), em busca de pistas sobre o próximo corte da Selic.

A agenda econômica brasileira desta semana está carregada de dados relevantes que podem influenciar as expectativas para a taxa Selic. Amanhã (12), o IBGE divulgará o IPCA de julho, principal indicador oficial da inflação no país. Na quarta-feira (13), o IBGE trará os números do varejo referentes a junho. Já na quinta-feira (14), será a vez do setor de serviços, que em maio registrou seu quarto resultado positivo consecutivo, acumulando alta de 1,6% no período. Fechando a semana, na sexta-feira (14), a PNAD Contínua revelará os dados de emprego.

Temporada de balanços: semana tem resultados de JBS, Nubank e Gol. Hoje, empresas como Sabesp, Natura, Marisa, Direcional, Even, Itaúsa, Localiza, Vamos e Vibra Energia divulgam seus números.