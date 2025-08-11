Topo

Chilli Beans não usará mais dólares em negócios com a China, diz CEO

Caito Maia, fundador da Chilli Beans - Divulgação/ Chilli Beans/ Claudio Gatti
Caito Maia, fundador da Chilli Beans Imagem: Divulgação/ Chilli Beans/ Claudio Gatti

Colaboração para o UOL

11/08/2025 17h15

A Chilli Beans deixará de utilizar o dólar americano nas transações com fornecedores chineses e passará a adotar o renminbi, moeda oficial do país asiático. A decisão foi divulgada pelo fundador e CEO, Caito Maia, no podcast "De Frente com CEO", da revista Exame.

O que aconteceu

Segundo Caito Maia, a mudança já resultou em ganhos significativos para a empresa, especialmente no câmbio. Com a decisão, a Chilli Beans busca promover uma parceria comercial mais direta e favorável com o mercado chinês.

A ideia é que o uso do dólar não volte nunca mais e que façamos todas as transições diretamente com a China: em termos de moeda, compra, comércio, tudo Caito Maia, à revista Exame

Caito Maia afirma que a mudança não é pontual. "De forma alguma é uma estratégia pontual. Queremos continuar mantendo esta prática. A ideia é que o uso do dólar não volte nunca mais", complementa.

Nossa parceria com a China não é de hoje. Há 30 anos nós somos "apadrinhados" pelo mercado chinês: fomos levados para lá, apresentados para as fábricas e temos os mesmos parceiros há 25 anos. É uma relação comercial extremamente ganha-ganha, saudável, ética e bacana com o país. A Chilli Beans está onde está porque a China nos ajudou e acreditou em nós Caito Maia, ao podcast "De Frente com CEO"

'O importante é afastar a bola da pequena área', diz Galípolo sobre a Selic