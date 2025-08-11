Amanda Klein: Escalada contra Brasil pode ser prenúncio de novas sanções

Colaboração para o UOL, em São Paulo

As novas críticas do governo dos Estados Unidos ao ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes sinalizam a possibilidade de novas sanções de Donald Trump ao Brasil, analisou a apresentadora Amanda Klein no Mercado Aberto de hoje.

Publicações da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil e do número 2 do Departamento de Estado americano, Christopher Landau, tiveram um tom semelhante. Elas não citam nominalmente Moraes, mas afirmam que "um juiz" teria "usurpado o poder" do STF.

O Itamaraty condenou o que classificou como "ataque frontal à soberania brasileira".

A semana passada foi marcada por uma série de posts em redes sociais de assessores do departamento de estado americano criticando o ministro Alexandre de Moraes e denunciado a suposta perseguição a Jair Bolsonaro e à também suposta limitação da liberdade de expressão.

No sábado, uma mensagem no X do vice-secretário do departamento do estado, o número 2, Christopher Landau, acusou um ministro do STF, uma óbvia referência a Moraes, de usurpar o poder ditatorial e destruir a relação histórica de amizade entre Brasil e EUA.

Isso aconteceu dois dias depois da embaixada americana reproduzir no seu canal oficial a crítica ao Brasil de outro funcionário do secretário Marco Rubio. Claramente há uma escalada, a formação de um ambiente, um clima para que possivelmente novas sanções aconteçam. Essa semana o deputado Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo vão a Washington para uma série de reuniões políticas.

O Itamaraty respondeu em nota oficial ao vice-secretário americano afirmando que é uma afronta à soberania brasileira e a ministra Gleisi Hoffmann disse que é "uma gravíssima ofensa ao Brasil, ao STF e à verdade".

Amanda Klein

O Mercado Aberto vai ao ar de segunda a sexta-feira no UOL às 8h, com apresentação de Amanda Klein, antecipando os principais movimentos do mercado financeiro.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.

Veja a íntegra do programa: