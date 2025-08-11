Topo

Economia

2.700 municípios são selecionados no 'Minha Casa, Minha Vida'; veja lista

Condomínios do programa Minha Casa/Minha Vida em Pirituba - São Paulo nas Alturas/UOL
Condomínios do programa Minha Casa/Minha Vida em Pirituba Imagem: São Paulo nas Alturas/UOL

Colaboração para o UOL

11/08/2025 14h46

O Governo Federal, através do Ministério das Cidades, anunciou o resultado da seleção de propostas do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) para subsídio de novas moradias. A lista dos municípios selecionados está disponível na página do Novo PAC .

O que aconteceu

O resultado é para a modalidade MCMV-FNHIS Sub 50, em que a contratação é feita por meio de recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. Ela oferece novas moradias em áreas urbanas com até 50 mil habitantes.

Relacionadas

GM escolheu o Brasil para produzir seus primeiros veículos híbridos flex

Reunião com governo dos EUA é cancelada após ação da direita, diz Haddad

Mudança de regra de precatório incentiva atraso e prejudica credor, diz BTG

Mais de 2.700 municípios foram selecionados, resultando em mais de 60 mil unidades habitacionais. O investimento total previsto de R$ 4,2 bilhões.

O estado mais municípios contemplados foi SP. Foram 363 cidades, para um total de 7.945 unidades habitacionais.

Essa seleção beneficia famílias com renda mensal bruta de até R$ 2.850,00. As regras do processo de seleção seguem a Portaria MCID Nº 483, de 19 de maio de 2025.

Os municípios selecionados precisam, primeiramente, cadastrar suas propostas até 12 de setembro deste ano, na plataforma TransfereGov. Com elas habilitadas e selecionadas, eles terão até 10 de março de 2026 para reunir toda documentação necessária para a contratação.

Cada município teve direito a inscrever apenas uma proposta e identificar um terreno viável para a construção do empreendimento. O repasse de recursos da União para produção ou aquisição de novas residências limita-se a R$ 140 mil por unidade.

Essa seleção vai atender municípios com população abaixo de 50 mil pessoas em todas as partes do Brasil. Em todo esse processo, foram observados os requisitos técnicos de desenvolvimento urbano, econômico, social, entre outros itens, sempre com foco na qualidade de vida da população que vai ser beneficiada pelas novas moradias Augusto Rabelo, secretário Nacional de Habitação do Ministério das Cidades

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Economia

O alerta que CEO cita como crucial em entrevistas: 'É falta de dignidade'

2.700 municípios são selecionados no 'Minha Casa, Minha Vida'; veja lista

GM escolheu o Brasil para produzir seus primeiros veículos híbridos flex

Reunião com governo dos EUA é cancelada após ação da direita, diz Haddad

Quem pode ser dono de cartório no Brasil? Saiba o que é preciso

Governo alerta que agentes não fazem visita domiciliar para negar benefício

CNI fará missão empresarial aos EUA em setembro para negociar tarifaço

'O importante é afastar a bola da pequena área', diz Galípolo sobre a Selic

Dólar sobe, e Bolsa cai com tensão com EUA e espera por plano anti-tarifas

Pacote contra tarifaço pode baixar inflação no Brasil, diz economista

Amanda Klein: Escalada contra Brasil pode ser prenúncio de novas sanções