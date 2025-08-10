Herdeira da Kopenhagen, Chantal Goldfinger criou outra marca de chocolate

Chantal Kopenhagen Goldfinger, 46, viralizou no TikTok falando dos produtos da GoldKo, marca de chocolate sem açúcar que fundou com seu pai e irmão. Sim, seu nome está ligada aquela famosa marca, que foi fundada pelos seus bisavós em 1924 e vendida pela família em 1996. Hoje, ela não tem mais nenhuma ligação com a Kopenhagen.

Sua espontaneidade fez as vendas no site subirem 115% em três semanas —e os acessos mais que triplicaram, segundo ela mesma. Produtos passaram a esgotar e a fábrica busca maneiras de atender à demanda dos consumidores.

A marca não é nova —foi fundada em 2017. A humanização nas redes é. "Sempre quis ser famosa", brincou a empresária em entrevista ao UOL. "Sempre falei isso no escritório e as pessoas morriam de rir. Quero dar autógrafos, se bem que hoje isso está um pouco fora de moda. [risos] Quero tirar selfies", brincou.

@chantalgoldko Respondendo a @Gustavo Explaining the story of my family and my brand @GoldKo Chocolates My father was no longer in the office, in the next video he appears, I promise! ? original sound - Chantal Kopenhagen Goldfinger

UOL: Qual o primeiro chocolate que você se lembra de comer quando era criança?

Chantal Kopenhagen Goldfinger: Não lembro de um chocolate específico, o que me marcou mais foram os ovos de Páscoa. Em todo feriado, eu e meu irmão ganhávamos um de 10 kg, que era maior do que a gente. Na minha casa, ainda bem, nunca teve esse problema de não poder comer doce antes do almoço, por exemplo. Chocolate era liberado. Já tomei várias broncas dos meus pais, mas essa não era uma delas [risos].

Você chama seu pai [Paulo Kopenhagen Goldfinger] de papai Wonka. Ele é o cara que sabe cozinhar da sua família?

Meu pai não sabe cozinhar [risos]. Só sabe fazer chocolate. Se você der uma batata para ele assar, não vai conseguir.

Ele tem um paladar bem refinado, é um hiperfoco em um nível que nunca vi. Eu e meu irmão também sabemos fazer as receitas, mas ele é mais sofisticado.

Sua família não tem mais ligação com a Kopenhagen desde a década de 1990. Por que voltar para o ramo chocolateiro? Ainda mais com uma mistura sem açúcar?

Sempre ouvi as pessoas falando de culpa ao comer chocolate. Na minha cabeça, não faz sentido uma comida gerar esse sentimento. O cacau, por si só, é um superalimento. Ele tem flavonoides, antioxidantes, ajuda a liberar oxitocina no cérebro.

O vilão da história era o açúcar refinado. Quando entendemos isso, resolvemos testar uma receita sem ele, sem perder as propriedades que as pessoas tanto gostam: o sabor, o aroma e a textura. Queríamos de volta esse cheiro de infância. Foi assim que nasceu a GoldKo.

Chantal Kopenhagen Goldfinger, uma das fundadora da GoldKo Imagem: Divulgação

Qual o maior desafio de empreender em família? Afinal, você trabalha com seu pai e seu irmão.

Olha, não acho difícil. Temos personalidades totalmente diferentes e complementares. Isso ajuda muito, porque não batemos de frente. Empreender é um desafio gigantesco e estamos nessa há anos. Ouvimos muitos 'nãos', fizemos muitas mudanças em embalagens e produtos. Demorou para chegar até aqui e ainda estamos construindo. Acredito que nossa marca esteja em constante movimento porque somos inquietos.

Você é uma mulher de negócios com um estilo que chama atenção, usa óculos exuberantes. Já se sentiu julgada por isso?

Não. Comecei a assumir esse lado da minha personalidade em 2016 e, naquela época, pensava três vezes antes de sair de casa. Olhava meus compromissos para ver se devia pegar mais leve no look. Tinha medo do que as pessoas iam pensar. Hoje em dia, não mais. Mas nunca falaram nada na minha frente. Nunca chegou até mim. E opinião, cada um tem a sua [risos].

Você coleciona óculos, como mostra nos vídeos. E tem mais de 3.000. Como surgiu esse amor?

Até uns 10 anos, eu era uma criança muito desinibida. De repente, minha personalidade mudou e fiquei introvertida. Acho que cresci muito rápido, cheguei a usar colete ortopédico, tem hormônios, acne, cabelo com volume... Deu um nó na minha cabeça.

Parei de falar, me tornei insegura. Queria algo para me proteger. Óculos era algo que a escola não poderia vetar. Fiz minha mãe ir comigo ao oftalmo diversas vezes até ele me receitar um óculos. Com eles, voltei a falar e a me expressar. Me sinto protegida.

Você viralizou bastante no TikTok em cerca de um mês. Te assusta essa exposição?

Não, eu adoro. Falo que sou uma grande fofoqueira, porque curto muito participar das conversas alheias. E agora os papos vêm até mim. Odeio gente sem curiosidade. Me irrita sentar com alguém que não tem nada a perguntar.

Tipo: e aí? De onde você veio? Para onde você vai? O que você comeu? Do que se alimenta? Sempre gostei daquela chamada do "Globo Repórter". Era meu sonho ser famosa.

Formada em cinema e dona de 3 mil óculos: essa é Chantal Kopenhagen Goldfinger Imagem: Divulgação

Seu sonho?

Desde sempre digo que quero ser famosa. Sempre falei isso no escritório e as pessoas morriam de rir. Quero dar autógrafos, se bem que hoje isso está um pouco fora de moda. Quero tirar selfies.

Falar dos produtos nas redes impactou muito as vendas?

Muito, e bizarramente. [Chantal pergunta para a responsável pelo marketing da empresa quais são os números]. Eu não lembro, mas sei que são grandes. A venda do site aumentou 115% em três semanas e o acesso ao site, 329%.

Era o que vocês buscavam? A sua exposição é, afinal, algo estratégico.

Eu só queria ser famosa, e continuo querendo [risos]. Brincadeira, a questão não era essa. A gente precisava que as pessoas descobrissem o nosso produto --e que ele é gostoso. Recebemos mensagens de consumidores que já consomem a GoldKo, que são sempre emocionantes.

Pessoas com diabetes, que comeram marshmallow pela primeira vez e chegaram a se emocionar. Queríamos fomentar essa alimentação sem culpa e chegar a mais pessoas. Fico feliz em ver minha voz sendo ouvida. Mas não é só a minha, é também a voz da marca.

Você estava pronta para essa exposição?

Não estava. Ficava olhando o TikTok e vendo que os números não paravam de subir. Não dava conta de responder a todos os comentários. Quando atualizava, surgiam mais 30! Mas não estou reclamando. Estou achando divertidíssimo. Os produtos que divulgo no TikTok esgotam em horas! Estamos até nos reorganizando.

A fábrica também não estava pronta para o seu lado influencer?

Não estava [risos]. Tivemos que correr muito para nos organizar e evitar que os produtos esgotassem, e mesmo assim, não dávamos conta. A produção aumentou, a entrega também, mas continua acabando. Nosso desafio é continuar essa conversa e engajar as pessoas. Solidificar essa comunidade é o mais importante.