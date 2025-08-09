WeWork despeja dezenas de empresas de prédio em SP do dia para a noite

A WeWork despejou dezenas de empresas do prédio da matriz da companhia, na Vila Madalena, em São Paulo. As companhias, que tinham seus escritórios no local, foram informadas na tarde de quarta-feira (30) que, a partir do dia seguinte, não poderiam mais ocupar o espaço. Não é a primeira vez que a WeWork exige que seus clientes mudem de escritório - ano passado ela precisou desocupar um prédio por inadimplência.

O que aconteceu

Reservas foram canceladas do dia para a noite. No último dia 30, utilizadores de posições compartilhadas e de escritórios privativos na unidade da rua Girassol foram informados que todas suas reservas haviam sido canceladas. O andar passou a ser alugado por uma única empresa.

Procurada por telefone e por mensagem, a WeWork ficou de retornar contato, mas não o fez até a publicação desta reportagem.

"Às 14h chega um e-mail dizendo que a gente teria 4h para sair porque no outro dia outra empresa iria chegar lá. Tinha gente com reunião marcada para o dia seguinte, salas reservadas para receber clientes, todo mundo tentando realocar de uma hora para outra, sem saber para onde ir", conta Alexandre Waclawovsky, da aceleradora de negócios Senior45!60, ao UOL.

O contrato, que é a assinatura de um plano que dá acesso a várias unidades da WeWork, detalha que os locais disponíveis podem ser atualizados periodicamente. Mas empreendedores ouvidos pelo UOL Economia reclamam que esperavam maior transparência da empresa, já que utilizavam o coworking da Girassol continuamente.

"Quando começaram os boatos (de cancelamento das reservas) e a gente foi conversar, disseram que, se viesse a acontecer, teria uma equipe preparada para nos auxiliar. Aí, do nada, começaram os cancelamentos. Nem os funcionários da recepção sabiam o que estava acontecendo. A gente fica revoltado porque eram empresas fidelizadas, que estavam lá há tempos", diz Marcus Paulo Rodrigues, da Bora Desenvolver.

Esses escritórios já haviam sido deslocados de prédio no ano passado, quando a própria WeWork foi despejada de uma das torres que ocupava na Vila Madalena por inadimplência. Rodrigues precisou mudar toda sua rotina de trabalho quando um coworking da WeWork na avenida Cerro Corá, também na zona oeste, foi fechado.

"Quando você faz uma reclamação formal, eles falam: pode cancelar o contrato, que a gente não cobra multa. Fica a impressão que eles querem mesmo romper os contratos individuais, não há nenhuma tentativa de manter o cliente".

Gigante em crise

A empresa vive crise desde 2019, quando tentou abrir capital em Nova York e expôs diversas falhas de governança.

No ano passado, a WeWork deixou de pagar três meses de aluguel do conjunto no número 555 da rua Girassol. Diversos fundos imobiliários com cotas no condomínio procuraram a Justiça e o Rio Bravo Renda Corporativa (RCRB11) conseguiu a ordem de despejo em setembro.

Um acordo foi fechado no mês seguinte, com a WeWork desocupando um prédio inteiro, onde funcionavam dois pisos de espaços compartilhados. Essa torre atualmente está desocupada e em reforma. Das duas torres restantes, ambas de quatro andares duplex, uma está inteira ocupada pelo Quinto Andar. Na outra ficavam o próprio escritório da WeWork e o espaço compartilhado, que havia se mudado para lá no fim de 2024 e sido deslocado de andar no mês passado.

A Rio Bravo disse que não tem relação com o despejo atual das empresas, já que é a WeWork que faz a gestão da locação das posições de trabalho. O fundo de investimento não foi informado de grandes sublocações, em indício de que os contratos devem ser pontuais, com previsão de desocupação rápida.

A WeWork detém cerca de metade do mercado de coworking no Brasil e subloca posições de trabalho. Atende desde empreendedores que ocupam estações em mesas compartilhadas até grandes empresas que fecham um andar ou mesmo um prédio inteiro.

No auge, antes do IPO, WeWork chegou a valer US$ 47 bilhões. Mas depois de sair da recuperação judicial, em meados do ano passado, já era avaliada em US$ 665 milhões. Em janeiro, o Softbank, gigante japonês de investimentos, vendeu sua participação de 49,9% na operação local da WeWork no Brasil. Desde então, a multinacional WeWork Inc. voltou a deter 100% de suas operações no país.