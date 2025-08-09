Alckmin diz que prioridade é reduzir setores afetados por tarifaço de Trump

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), voltou a afirmar que o governo não pretende retaliar os Estados Unidos após o tarifaço aplicado pelo presidente Donald Trump.

O que aconteceu

Alckmin afirmou que a prioridade é ampliar o número de setores isentos da tarifa de 50%. O vice-presidente disse que o governo continua negociando e que o pacote de ajuda a exportadores deve ser anunciado na próxima semana. A fala foi durante uma visita a concessionária da Volkswagen, na cidade de Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, em São Paulo

A prioridade não é retaliar, a prioridade é resolver, procurar ampliar o número de setores que fiquem, que sejam excluídos, que fiquem fora da tarifa que entendemos extremamente injusta. Aliás, com base jurídica totalmente fraca. Porque eu não posso fazer política regulatória baseada em questões de natureza política partidária.

Geraldo Alckmin, ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

O tarifaço imposto pelos Estados Unidos começou a valer no Brasil nesta semana. A sobretaxa de 50% sobre os produtos nacionais respeitará algumas datas descritas no decreto Trump publicou no dia 30 de julho.

O Brasil tem o maior percentual de tarifas extras. No final de julho, o país recebeu um adicional de 40% sobre a tarifa extra de 10% anunciada em abril.

Foram excluídos desse adicional 694 produtos brasileiros, como suco de laranja, aviões, castanhas, gás natural e fertilizantes. Essas e outras exceções equivalem a 45% dos produtos brasileiros exportados para os EUA, de acordo com os cálculos da Câmara Americana de Comércio no Brasil.

Alckmin disse que as negociações contribuíram para deixar 45% dos setores fora do tarifaço. O vice-presidente afirmou que de cada dez produtos que os EUA vendem para o Brasil, oito não pagam imposto. Segundo ele, o Brasil cobra uma tarifa média dos americanos de 2,7%.

Os Estados Unidos têm déficit com muitos países do mundo, mas têm superávit com três países grandes: Reino Unido, Austrália e Brasil. Então nós estamos empenhados em mudar isso.

Geraldo Alckmin, ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

Sem detalhar as medidas, o vice-presidente disse que o pacote de ajuda do governo tem foco nas empresas que exportam mais para os EUA. A expectativa é que o Executivo ofereça crédito subsidiado aos exportadores prejudicados.