Se tarifas forem anuladas, EUA sofrerão uma crise como a de 1929, diz Trump

O presidente dos EUA, Donald Trump, em conferência de imprensa na Casa Branca - Kent Nishimura/Reuters
O presidente dos EUA, Donald Trump, em conferência de imprensa na Casa Branca Imagem: Kent Nishimura/Reuters

Do UOL, em São Paulo*

08/08/2025 12h46

O presidente dos Estados Unidos Donald Trump disse em postagem na sua rede social Truth Social que, se as tarifas fossem anuladas na Justiça americana, o país entraria em uma "grande depressão", como em 1929.

O que aconteceu

Trump exaltou o impacto positivo das tarifas no mercado de ações dos EUA. "As tarifas estão tendo um enorme impacto positivo no mercado de ações. Quase todos os dias, novos recordes são estabelecidos. Além disso, centenas de bilhões de dólares estão entrando nos cofres do nosso país", escreveu.

EUA receberam bilhões em tarifas e seria impossível pagar de volta, disse Trump. "Se um tribunal da esquerda radical decidisse contra nós neste momento tardio (...) seria impossível recuperar ou pagar de volta essas enormes somas de dinheiro. Seria 1929 novamente, uma grande depressão!", escreveu.

Desde abril, quando foram anunciadas as tarifas, ações subiram. O S&P, um dos principais índices do mercado de ações norte-americano, subiu cerca de 13% desde o dia 2 de abril, quando Trump anunciou a imposição de tarifas comerciais.

A crise de 1929 começou com o colapso da Bolsa de Valores de Nova York. Conhecida como Grande Depressão, a crise levou a um drástico aumento do desemprego nos Estados Unidos, e a uma queda abrupta no PIB norte-americano, com consequências globais.

Tarifas no tribunal

A Justiça dos Estados Unidos avalia a legalidade das tarifas impostas por Trump a produtos importados. O tema é avaliado pela Corte de Apelações, em Washington, em ação iniciada por estados e empresas que contestam a cobrança. Eles argumentam que as tarifas funcionam como um imposto regressivo que encarece itens básicos para os consumidores.

Estados e empresas alegam que as tarifas não são permitidas com base nos poderes presidenciais de emergência que Trump invocou para justificá-las. Segundo eles, a Constituição dos EUA atribui ao Congresso — e não ao presidente — a autoridade sobre tarifas e outros impostos.

Trump alegou ter autoridade para estabelecer tarifas com base em uma lei de 1977. A Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional foi usada historicamente para sanções contra inimigos ou congelamento de bens. Trump foi o primeiro presidente a usá-la para aplicar tarifas.

Em 28 de maio, o Tribunal de Comércio Internacional dos EUA decidiu a favor dos estados e empresas que contestavam Trump. A decisão diz que a IEEPA — destinada a lidar com ameaças "incomuns e extraordinárias" em emergências nacionais — não autorizava tarifas relacionadas a déficits comerciais de longo prazo.

A Corte Federal de Apelações manteve as tarifas em vigor enquanto analisa o recurso da administração Trump. O prazo para a decisão ainda é incerto, mas é esperado que a parte derrotada recorra rapidamente à Suprema Corte dos EUA.

*Com informações da Reuters.

