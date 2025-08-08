Três das 10 pessoas mais ricas nos EUA (e do mundo) são imigrantes

Três entre as dez pessoas mais ricas nos Estados Unidos (e do mundo) são imigrantes, segundo a Forbes, incluindo o maior bilionário do planeta: Elon Musk.

O que aconteceu

Elon Musk, de 54 anos, nasceu na África do Sul. Ele saiu de lá em 1989 e, inicialmente, foi para o país de sua mãe, o Canadá. Só depois, em 1992, que ele seguiu para os Estados Unidos para estudar, ainda como universitário. Ele tem uma fortuna de US$ 406,4 bilhões (R$ 2,2 trilhões na cotação atual).

Jensen Huang, CEO da Nvidia Imagem: AFP

O segundo imigrante mais rico da América é Jensen Huang, de 62 anos, cofundador e CEO da Nvidia. Ele nasceu em Taiwan e se mudou para a Tailândia ainda criança com sua família. Por conta das tensões sociais da época naquele país, ele, com nove anos, e seu irmão foram enviados para a casa de familiares em Washington (EUA). Ele tem fortuna estimada em US$ 155,8 bilhões (R$ 849,3 bilhões).

Sergey Brin, de 51 anos, cofundador do Google, é o terceiro imigrante mais rico, com uma fortuna estimada em US$ 153 bilhões (RS 834,1 bilhões). A família de Brin se mudou da Rússia para os EUA quando ele tinha seis anos.

Hoje, na lista de bilionários da Forbes, há 125 cidadãos americanos nascidos no exterior que vivem nos Estados Unidos, um aumento de mais de um terço em relação aos 92 de 2022. Eles vêm de 41 países diferentes e representam 14% dos bilionários americanos.

O patrimônio dos 125 imigrantes americanos valem, juntos, US$ 1,3 trilhão. Eles ainda detêm 18% dos US$ 7,2 trilhões do total de riqueza dos bilionários da América.

Índia lidera a lista

A Índia é o país com mais bilionários imigrantes morando nos Estados Unidos. Entre nomes de destaque estão Sundar Pichai (CEO da Alphabet), Satya Nadella (CEO da Microsoft) e Nikesh Arora (CEO da Palo Alto Networks). Israel e Taiwan, com 11, Canadá, com nove, e China, com oito, completam o top 5.

Enquanto mais de um quarto dos bilionários americanos herdaram seu dinheiro, 93% dos bilionários imigrantes são self-made, ou seja, construíram suas próprias fortunas. Quase dois terços deles enriqueceram no setor de tecnologia (onde 53 imigrantes se tornaram bilionários) ou no setor financeiro (28).

A Forbes definiu bilionários imigrantes como cidadãos americanos nascidos no exterior que vivem atualmente nos EUA. Não foram incluídos os 46 bilionários não cidadãos que vivem nos EUA (como o golfista norueguês Andreas Halvorsen) e os 16 cidadãos americanos nascidos no exterior que vivem fora do país (como o empresário ucraniano Len Blavatnik).

As 10 pessoas mais ricas do mundo *

1. Elon Musk

Fortuna: US$ 406,4 bilhões

País-natal: Estados Unidos

Idade: 54 anos

2. Larry Ellison

Fortuna: US$ 292,2 bilhões

País-natal: Estados Unidos

Idade: 80

3. Mark Zuckerberg

Fortuna: US$ 262,2 bilhões

País-natal: Estados Unidos

Idade: 41

4. Jeff Bezos

Fortuna: US$ 234,6 bilhões

País-natal: Estados Unidos

Idade: 61

5. Larry Page

Fortuna: US$ 160,3 bilhões

País-natal: Estados Unidos

Idade: 52

6. Jensen Huang

Fortuna: US$ 155,8 bilhões

País-natal: Taiwan

Idade: 62

7. Sergey Brin

Fortuna: US$ 153 bilhões

País-natal: Rússia

Idade: 51

8. Steve Ballmer

Fortuna: US$ 145,4 bilhões

País-natal: Estados Unidos

Idade: 69

9. Bernard Arnault e Família

Fortuna: US$ 141,5 bilhões

País-natal: França

Idade: 76

10. Warren Buffet

Fortuna: US$ 138,8 bilhões

País-natal: Estados Unidos

Idade: 94

* lista de bilionários da Forbes atualizada em tempo real